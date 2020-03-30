ОБСЄ зафіксувала порушення "тиші" на ділянці розведення в районі Петрівського

В період з 9 по 22 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петрівського.

Джерело: звіт ОБСЄ

Дослівно: "Місія продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення сил і засобів, а також навколо них. СММ констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петрівського, а також міни та невибухлі боєприпаси на ділянці розведення в районі Золотого".

Деталі: Загалом у період із 9 до 22 березня СММ зафіксувала близько 11 300 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Що було раніше: Штаб ООС неодноразово повідомляв про кілька обстрілів противником ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Водночас українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

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