Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ зафіксувала порушення "тиші" на ділянці розведення в районі Петрівського

Понеділок, 30 березня 2020, 19:06
ОБСЄ зафіксувала порушення тиші на ділянці розведення в районі Петрівського

В період з 9 по 22 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петрівського.

Джерело: звіт ОБСЄ

Дослівно: "Місія продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення сил і засобів, а також навколо них. СММ констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петрівського, а також міни та невибухлі боєприпаси на ділянці розведення в районі Золотого".

Деталі: Загалом у період із 9 до 22 березня СММ зафіксувала близько 11 300 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Що було раніше: Штаб ООС неодноразово повідомляв про кілька обстрілів противником ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Водночас українські військові вогонь у відповідь не відкривали. 

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

"Українська правда" у Threads

Теми: Розведення силОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Розведення сил
Розвідка США прогнозує подальший відступ Росії після втрати Харківщини – WP
Місія ОБСЄ помітила, що бойовики відновлюють свої позиції біля Петрівського
Бойовики обстріляли ділянку розведення
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: