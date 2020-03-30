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ОБСЕ зафиксировала нарушение "тишины" на участке разведения в районе Петровского

Понедельник, 30 марта 2020, 19:06
ОБСЕ зафиксировала нарушение тишины на участке разведения в районе Петровского

В период с 9 по 22 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского.

Источник: отчет ОБСЕ

Дословно: "Миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации безопасности на трех участках разведения сил и средств, а также вокруг них. СММ констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской. Миссия зафиксировала нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского, а также мины и невзорвавшиеся боеприпасы на участке разведения в районе Золотого".

Детали: Всего в период с 9 до 22 марта СММ зафиксировала около 11 300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Что было раньше: Штаб ООС неоднократно сообщал о нескольких обстрелах противником участка разведения №3 Богдановка-Петровское. В то же время украинские военные огонь не раскрывали.

Узнать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе

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Темы: Разведение силОБСЕДонбасс
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