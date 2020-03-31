Обмеження на пересування в межах зони проведення Операції Об’єднаних сил не торкнуться мешканців Донецької та Луганської областей, людей, які забезпечують життєдіяльність регіону, і тих, хто прямує через лінію розмежування з гуманітарною метою.

Джерело: штаб ООС про режим запобігання поширенню хвороби COVID-19 у районі проведення операції, відповідаючи на найпоширеніші запитання, які надходять до Call-центру

Деталі: Для осіб, які мають місцеву реєстрацію, на пересування в межах та між Донецькою та Луганською областями додаткових обмежень не вводиться. Ця категорія громадян також має право проїжджати на ці території зі сторони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

При цьому мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.

Не обмежується право на в’їзд на територію Донецької та Луганської областей громадян, які володіють нерухомістю в цих областях.

До району проведення операції також пропускатимуть осіб, які слідують до місця праці при пред’явлені відповідної довідки від роботодавця.

Підставою для пропуску громадян на в’їзд-виїзд також може бути смерть близьких родичів та членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами.

Дозвіл на перетин меж областей надається громадянам для здійснення лікування в особливо важких випадках, вагітним жінкам та особам, які їх супроводжують.

Приватним підприємцям, організаціям, підприємствам, які здійснюють забезпечення життєдіяльності регіону, дозволено в’їзд/виїзд за пред’явлення відповідних документів.

Окремі рішення можуть прийматися на пропуск осіб, які мають вагомі причини гуманітарного характеру або критичні життєві обставини при наявності підтверджуючих документів.

При цьому перетин меж областей здійснюється виключно через визначені командуванням Об’єднаних сил блокпости з обов’язковим температурним скринінгом усіх громадян та посадових осіб без винятку, з дотриманням визначених раніше процедур.

Довідково: По додаткову інформацію радять звертатися до Call-центру Об’єднаних сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

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