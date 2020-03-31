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Штаб ООС пояснив, хто може в’їжджати на Донбас і виїжджати звідти

Вівторок, 31 березня 2020, 10:50
Штаб ООС пояснив, хто може в’їжджати на Донбас і виїжджати звідти

Обмеження на пересування у Донецькій і Луганській областях не торкнуться мешканців цих областей, людей, які забезпечують життєдіяльність регіону, і тих, хто прямує на Донбас із гуманітарною метою.

Джерело: штаб Операції Об’єднаних сил, відповідаючи на найпоширеніші запитання, які надходять до Call-центру щодо режиму запобігання поширенню хвороби COVID-19 у районі проведення операції

Деталі: Для осіб, які мають місцеву реєстрацію, на пересування в межах та між Донецькою та Луганською областями додаткових обмежень не вводиться. Ця категорія громадян також має право проїжджати на ці території зі сторони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

При цьому мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.

Не обмежується право на в’їзд на територію Донецької та Луганської областей громадян, які володіють нерухомістю в цих областях.

До району проведення операції також пропускатимуть осіб, які слідують до місця праці при пред’явлені відповідної довідки від роботодавця.

Підставою для пропуску громадян на в’їзд-виїзд також може бути смерть близьких родичів та членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами.

Дозвіл на перетин меж областей надається громадянам для здійснення лікування в особливо важких випадках, вагітним жінкам та особам, які їх супроводжують.

Приватним підприємцям, організаціям, підприємствам, які здійснюють забезпечення життєдіяльності регіону, дозволено в’їзд/виїзд за пред’явлення відповідних документів.

Окремі рішення можуть прийматися на пропуск осіб, які мають вагомі причини гуманітарного характеру або критичні життєві обставини при наявності підтверджуючих документів.

При цьому перетин меж областей здійснюється виключно через визначені командуванням Об’єднаних сил блокпости з обов’язковим температурним скринінгом усіх громадян та посадових осіб без винятку, з дотриманням визначених раніше процедур.

Довідково: По додаткову інформацію радять звертатися до Call-центру Об’єднаних сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

Передісторія:

  • У зв’язку з карантином із 28 березня у Луганській і Донецькій областях введено обмеження на в’їзд і виїзд для протидії поширенню коронавірусу: потрапити туди зможуть лише ті, хто забезпечує діяльності регіону.
  • Раніше уряд України ввів обмеження на перетин адміністративної межі з анексованим Росією Кримом та лінії розмежування з окупованою частиною Донбасу. Прикордонники можуть робити винятки для КПВВ Криму з гуманітарних причин, а для КПВВ з ОРДЛО – з дозволу командувача ОС, але не можуть гарантуват, що бойовики пропустять людей в ОРДЛО.

Теми: ОРДЛОДонбаскарантинкоронавірус
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