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Штаб ООС объяснил, кто может въезжать на Донбасс и выезжать оттуда

Вторник, 31 марта 2020, 10:50
Штаб ООС объяснил, кто может въезжать на Донбасс и выезжать оттуда

Ограничения на передвижение в Донецкой и Луганской областях не коснутся жителей этих областей, людей, которые обеспечивают жизнедеятельность региона, и тех, кто направляется на Донбасс с гуманитарной целью.

Источник: штаб Операции Объединенных сил, отвечая на самые распространенные вопросы, которые поступают в Call-центр на счет режима предотвращения распространения болезни COVID-19 в районе проведения операции

Детали: Для лиц, имеющих местную регистрацию, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений не вводится. Эта категория граждан также вправе проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не покидать районы постоянного проживания.

Не ограничивается право на въезд на территорию Донецкой и Луганской областей граждан, владеющих недвижимостью в этих областях.

В район проведения операции также будут пропускать людей, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя.

Основанием для пропуска граждан на въезд-выезд также может быть смерть близких родственников и членов семьи, подтвержденная соответствующими документами.

Разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.

Частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешен въезд/выезд по предъявлению соответствующих документов.

Отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

При этом пересечение границ областей осуществляется через определенные командованием Объединенных сил блокпосты с обязательным температурным скринингом всех граждан и должностных лиц без исключения, с соблюдением определенных ранее процедур.

Справка: За дополнительной информацией советуют обращаться в Call-центр Объединенных сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44 -99.

Предыстория:

  • В связи с карантином из-за коронавирусной болезни COVID-19 с 28 марта в Луганской и Донецкой областях введены ограничения на въезд и выезд для противодействия распространению коронавируса.
  • Ранее правительство Украины ввело ограничения на пересечение административной границы с аннексированным Россией Крымом и линии разграничения с оккупированной частью Донбасса. Пограничники могут делать исключения для КПВВ Крыма по гуманитарным причинам, а для КПВВ с ОРДЛО – с разрешения командующего ОС, но не могут гарантировать, что боевики пропустят людей в ОРДЛО.

Темы: ОРДЛОДонбасскарантинкоронавирус
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