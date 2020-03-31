В ОПУ розповіли, які регіони зібрали найбільше коштів на боротьбу з COVID-19
Найбільше коштів на боротьбу з коронавірусом акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ.
Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 31 березня
Пряма мова президента Володимира Зеленського: "Ми зібрали статистику щодо фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно – ми вам допоможемо".
Деталі: Відзначається, що крім обласних, районних та міських бюджетів, за дорученням президента до закупівлі необхідних засобів залучили бізнесменів.
Наразі керівники обласних державних адміністрацій та міські голови скаржаться, що є проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом, їх закупівлею та доставкою.
На селекторній нараді також порушели питання фінансування лікарень та медиків, особливо тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.
За словами президента, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я, то вони отримають звідти повне фінансування.
Зеленський додав, що також розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим.
Разом з тим у Кабміні повідомили, що вже розробили протоколи лікування хворих на коронавірус та поховання померлих від цієї хвороби. Їх незабаром передадуть у регіони.
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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Передісторія:
- Станом на 10:00 31 березня в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.
- Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищує 800 тисяч осіб, 39 тисяч 33 людини померли від цієї хвороби, 172 тисячі 396 осіб вилікувалися.
- Власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курує Одеську область під час пандемії коронавірусу, заявляв, що готовність області до боротьби з Covid-19 – нульова.
- Він також додав, що влада нічого не робить для боротьби з СOVID-19, і що відповідального чиновника, який може приймати рішення, в області немає.