В ОПУ розповіли, які регіони зібрали найбільше коштів на боротьбу з COVID-19

Найбільше коштів на боротьбу з коронавірусом акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 31 березня

Пряма мова президента Володимира Зеленського: "Ми зібрали статистику щодо фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно – ми вам допоможемо".

Деталі: Відзначається, що крім обласних, районних та міських бюджетів, за дорученням президента до закупівлі необхідних засобів залучили бізнесменів.

Наразі керівники обласних державних адміністрацій та міські голови скаржаться, що є проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом, їх закупівлею та доставкою.

На селекторній нараді також порушели питання фінансування лікарень та медиків, особливо тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

За словами президента, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я, то вони отримають звідти повне фінансування.

Зеленський додав, що також розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим.

Разом з тим у Кабміні повідомили, що вже розробили протоколи лікування хворих на коронавірус та поховання померлих від цієї хвороби. Їх незабаром передадуть у регіони.

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