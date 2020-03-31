В ОПУ рассказали, какие регионы собрали больше всего средств на борьбу с COVID-19

Больше всего средств на борьбу с коронавирусом аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 31 марта

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно – мы вам поможем".

Детали: Отмечается, что кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению президента к закупке необходимых средств привлекли бизнесменов.

Сейчас руководители областных государственных администраций и мэры жалуются, что есть проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом, их закупкой и доставкой.

На селекторном совещании также затронули вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто привлечен к уходу за больными COVID-19.

По словам президента, поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья, то они получат оттуда полное финансирование.

Зеленский добавил, что также разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% – другим.

Вместе с тем в Кабмине сообщили, что уже разработали протоколы лечения больных коронавирусом и захоронения умерших от этой болезни. Их вскоре передадут в регионы.

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