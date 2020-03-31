В ОПУ рассказали, какие регионы собрали больше всего средств на борьбу с COVID-19

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Вторник, 31 марта 2020, 18:29

Больше всего средств на борьбу с коронавирусом аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 31 марта

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно – мы вам поможем".

Детали: Отмечается, что кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению президента к закупке необходимых средств привлекли бизнесменов.

Сейчас руководители областных государственных администраций и мэры жалуются, что есть проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом, их закупкой и доставкой.

На селекторном совещании также затронули вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто привлечен к уходу за больными COVID-19.

По словам президента, поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья, то они получат оттуда полное финансирование.

Зеленский добавил, что также разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% – другим.

Вместе с тем в Кабмине сообщили, что уже разработали протоколы лечения больных коронавирусом и захоронения умерших от этой болезни. Их вскоре передадут в регионы.

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Предыстория:

  • По состоянию на 10:00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

  • Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превышает 800 тысяч человек, 39 тысяч 33 человека умерли от этой болезни, 172 тысяч 396 человек вылечились.

  • Владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявлял, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.
  • Он также говорил, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19, и что ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Украинская правда
Темы: Зеленский коронавирус Covid-2019


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