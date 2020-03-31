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Новини 31 березня: коронавірус та Путін, протокол лікування COVID-19

Вівторок, 31 березня 2020, 20:27
Новини 31 березня: коронавірус та Путін, протокол лікування COVID-19

Коронавірус все ближче до Путіна, у Вінниці розробили власний протокол лікування коронавірусу — актуальні новини 31 березня.

Про COVID-19 та Путіна

У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили коронавірус.

Про перший протокол

Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування коронавірусу, заснований на досвіді США, Китаю, Південної Кореї та інших країн — це медикаментозне лікування, яке будуть застосовувати до етапу штучної вентиляції легенів.

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УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

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Про інші важливі новини

Станом на 20.00 в Україні підтвердили 549 випадків COVID-19, з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.

6 квітня в Україні стартують онлайн-уроки для школярів — з понеділка по п’ятницю о 10 ранку на українських телеканалах будуть транслювати заняття з 11 основних предметів.

Хворі на коронавірус або контактні особи, які перебувають на самоізоляції, можуть в екстрених випадках відвідувати аптеки й магазини — рішення уряду.

Влада Туркменістану заборонила вживати слово "коронавірус", а люди, що носять на вулицях захисні маски або говорять про пандемію, ризикують бути заарештованими.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала заяву Віктора Трепака про відставку з посади заступника генпрокурора.

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