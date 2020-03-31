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Новости 31 марта: коронавирус и Путин, протокол лечения COVID-19

Вторник, 31 марта 2020, 20:27
Новости 31 марта: коронавирус и Путин, протокол лечения COVID-19

Коронавирус все ближе к Путину, в Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса — актуальные новости 31 марта.

О COVID-19 и Путине

У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили коронавирус.

О первом протоколе

Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения коронавируса, основанный на опыте США, Китая, Южной Кореи и других стран — это медикаментозное лечение, которое будут применять до этапа искусственной вентиляции легких.

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Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

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О других важных новостях

По состоянию на 20.00 в Украине подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

6 апреля в Украине стартуют онлайн-уроки для школьников — с понедельника по пятницу в 10 утра на украинских телеканалах будут транслировать занятия по 11 основным предметам.

Больные коронавирусом или контактные люди, которые находятся на самоизоляции, могут в экстренных случаях посещать аптеки и магазины — решение правительства.

Власти Туркменистана запретили употреблять слово "коронавирус", а люди, носящие на улицах защитные маски или говорящие о пандемии, рискуют быть арестованными.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора.

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