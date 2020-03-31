Новости 31 марта: коронавирус и Путин, протокол лечения COVID-19
Коронавирус все ближе к Путину, в Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса — актуальные новости 31 марта.
О COVID-19 и Путине
У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили коронавирус.
О первом протоколе
Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения коронавируса, основанный на опыте США, Китая, Южной Кореи и других стран — это медикаментозное лечение, которое будут применять до этапа искусственной вентиляции легких.
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