Термін обсервації в Нових Санжарах закінчується – евакуйовані вже на валізах

Ексміністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявляє, що термін 14-денної обсервації евакуйованих з Китаю закінчується 5 березня, люди готуються повертатися до свої родин.

Джерело: пост Скалецької у Facebook та повідомлення Нацгвардії України у Facebook

Пряма мова Скалецької: "14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус".

Деталі: Скалецька подякувала кожному, хто перебував в обсервації, за відповідальне ставлення та розуміння, а також та всім, хто брав участь в організації евакуації та процесу обсервації.

В НГУ повідомили, що термін обсервації у Нових Санжарах закінчується о 12:00 5 березня.

У Нацгвардії додали, що за останніми лабораторними дослідженнями, ані в осіб, які перебувають у обсервації, ані у персоналу, який мав будь-який контакт з зоною обсервації під час обслуговування або евакуації, не було виявлено випадків або навіть підозр на новий коронавірус.

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