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Термін обсервації в Нових Санжарах закінчується – евакуйовані вже на валізах

Четвер, 5 березня 2020, 09:52
Ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька

Ексміністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявляє, що термін 14-денної обсервації евакуйованих з Китаю закінчується 5 березня, люди готуються повертатися до свої родин.

Джерело: пост Скалецької у Facebook та повідомлення Нацгвардії України у Facebook

Пряма мова Скалецької: "14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус". 

 

Деталі: Скалецька подякувала кожному, хто перебував в обсервації, за відповідальне ставлення та розуміння, а також та всім, хто брав участь в організації евакуації та процесу обсервації.  

В НГУ повідомили, що термін обсервації у Нових Санжарах закінчується о 12:00 5 березня.

 

У Нацгвардії додали, що за останніми лабораторними дослідженнями, ані в осіб, які перебувають у обсервації, ані у персоналу, який мав будь-який контакт з зоною обсервації під час обслуговування або евакуації, не було виявлено випадків або навіть підозр на новий коронавірус.

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Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • На той час міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.

Українська правда

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Теми: коронавірусСкалецькаНові Санжари
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