Путін і Ердоган досягли домовленості щодо сирійського Ідлібу – ЗМІ

У четвер в Москві відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його російського колеги Владіміра Путіна, в ході якої була досягнута домовленість щодо сирійського Ідлібу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Подробиці домовленості скоро будуть оприлюднені, зазначає видання.

Турецька і російська делегації провели дипломатичні переговори про можливе припинення вогню на півночі Сирії.

Зустріч пройшла на тлі зростаючої напруженості в Північній сирійській провінції Ідліб, де підтримуваний Росією режим Башара Асада завдав удару по мирних жителях і турецьких солдатах, що підвищує ймовірність прямого зіткнення між російськими і турецькими силами.

За майже тригодинним самітом двох президентів послідувала міжпарламентська зустріч.

Обидва лідери підкреслили необхідність досягнення домовленості на початку переговорів у Кремлі.

"Ми повинні говорити про ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день, щоб нічого подібного більше не повторилося, і щоб це не зруйнувало російсько-турецькі відносини, до яких я і, як я знаю, ви теж дуже дбайливо ставитеся", - сказав Путін.

Ердоган заявив, що прийняті на зустрічі рішення послаблять напруженість в регіоні і в Туреччині.

Перед візитом до Росії Ердоган висловив сподівання, що переговори 5 березня в Москві повинні привести до негайного припинення вогню в Сирії.

Ескалація бойових дій у сирійській провінції Ідліб, де Росія підтримує наступ армії президента Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців, загрожує прямим протистоянням двох великих іноземних держав.

Після загострення конфлікту в сирійській провінції Ідліб і загибелі десятків турецьких військових Туреччина оголосила про відкриття своїх кордонів до ЄС і тисячі біженців відновили спроби незаконно потрапити до Греції.

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