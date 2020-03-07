Гончарук після відставки бюджетно полетів у Португалію - ЗМІ
Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук після відставки полетів на відпочинок до Португалії.
Джерело: LIGA.net
Деталі: У розмові з журналістом Гончарук повідомив, що вирішив відпочити і летить у відпустку, а на питання про Кабмін запропонував зустрітися після відпустки.
Дослівно: "Рейс прямує до Португалії. Гончарук летить економ-класом".
Передісторія:
4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
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Нагадаємо,
- Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня.
- На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.
- Гончарук також став жертвою "зливу". У мережу виклали аудіозаписи нібито з його наради. На одній з них голос, схожий на прем'єра, визнає, що не компетентний в економічних питаннях. Також каже, що у президента Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів".
- Гончарук заявив, що подав президенту заяву про відставку. Пізніше Офіс президента оприлюднив відео, на якому Зеленський розмовляє з Гончаруком і погоджується "дати йому другий шанс".