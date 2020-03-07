Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук після відставки полетів на відпочинок до Португалії.

Джерело: LIGA.net, блог журналістки Ірини Федорів на "Українській правді", джерела УП

Деталі: У розмові з журналістом Гончарук повідомив, що вирішив відпочити і летить у відпустку, а на питання про Кабмін запропонував зустрітися після відпустки.

Дослівно: "Рейс прямує до Португалії. Гончарук летить економ-класом".

Деталі: Як зазначила Федорів, на опублікованому LIGA.net фото видно, що на борту літака разом з Гончаруком перебуває і ексмер Ірпеня Володимир Карплюк.

Пряма мова Федорів: "Була інформація, що після президентських та парламентських виборів і домовленостей з БПП, Карплюк дає драла... І тут мені два джерела сказали, що він повернувся, бо отримав гарантії від екс-прем'єра Гончарука".

"Мене попередили, що межі Біличанського лісу не буде, буде блокуватися приєднання Коцюбинського до Києва, як того вимагає громада, бо такі домовленості з Карполюком і, звісно, Карплюк не сяде, бо є домовленості на найвищому рівні. Тому прокуратура обласна і не дуже квапилася виконувати "весна прийде – саджати будемо". Це всі бачать, хто стежить за справами регіону".

"Після відставки Гончарук відлітає з країни разом із Карплюком. ... Яка ціна договірняка? Гончарук наплював на побиття людей в регіоні. ... на підпали машин в нашому регіоні і на майже 30 тисяч населення Коцюбинського, більшість якого хоче жити в Києві і просить приєднати анклав до столиці".

Деталі: Разом з тим, видання LIGA.net дописало, що Гончарук летів один. Те ж саме підтверджують джерела УП.

Що передувало:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня.

На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.

Гончарук також став жертвою "зливу". У мережу виклали аудіозаписи нібито з його наради. На одній з них голос, схожий на прем'єра, визнає, що не компетентний в економічних питаннях. Також каже, що у президента Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів".

Гончарук заявив, що подав президенту заяву про відставку. Пізніше Офіс президента оприлюднив відео, на якому Зеленський розмовляє з Гончаруком і погоджується "дати йому другий шанс".

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