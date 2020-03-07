Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук після відставки полетів на відпочинок до Португалії.

Джерело: LIGA.net

Деталі: У розмові з журналістом Гончарук повідомив, що вирішив відпочити і летить у відпустку, а на питання про Кабмін запропонував зустрітися після відпустки.

Дослівно: "Рейс прямує до Португалії. Гончарук летить економ-класом".

Передісторія:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

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