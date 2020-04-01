Адвокат про справи проти Лероса: Єрмак не дав оцінки діям брата

Адвокат Масі Найєм наголошує, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу 31 березня не дав оцінки діям свого брата Дениса, а лише звинуватив народного депутата Гео Лероса у публікації плівок нібито на замовлення.

Джерело: Fscebook Масі Найєма

Пряма мова: "Жодної оцінки діям брата пан Єрмак не надає (…). Проте керівник ОПУ настільки знервований ситуацією навколо плівок, що робить помилку за помилкою.

…Два незалежних правоохоронних органи, чиїх очільників або призначає президент або це робить ВРУ за поданням президента, зареєстрували кримінальні провадження щодо особи, яка опублікувала відео, на яких ймовірно фігурує брат керівника Офісу президента. Це ж в цю незалежність органів маємо повірити?".

Деталі: Масі Найєм зазначив, що жодне з проваджень, які були на вечір 31 березня зареєстровані в ЄРДР, не були відкриті на підставі заяв Андрія Єрмака, хоча той говорив, що звертався до ДБР і СБУ, а також є справа у САП.

У справі САП дані в ЄРДР вносив особисто Назар Холодницький "на підставі того, що Гео Лерос надав їм флешку із відповідними матеріалами", а в інших провадженнях підстава – "самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення".

Найєм вважає, що незалежний правоохоронний орган мав би відповісти на запитання, чи є в діях брата Андрія Єрмака склад злочину, а не на те, хто записував плівки і на чиє замовлення, – як про це говорив керівник Офісу президента.

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