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Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою до 30 травня

Середа, 1 квітня 2020, 17:37
Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою до 30 травня

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Джерело: адвокат Кузьменко Тарас Безпалий в коментарі УП

Пряма мова Безпалого: "Сьогодні було засідання. Продовжили строк дії запобіжного заходу до 30 травня цього року. Нових фактів не повідомив прокурор, фактично ті самі підстави, які були раніше.
Апеляційну скаргу ми будемо подавати. Вже змінились обставини: у нас є пандемія коронавірусу, і, замість того, щоб медик працювала і допомагала лікарям, її утримують під вартою".

Що було раніше: 31 березня Офіс генерального прокурора на прохання слідчих продовжив строки досудового розслідування у справи вбивства журналіста Павла Шеремета до червня цього року. 

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та АнтоненкаДугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Українська правда

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Теми: Справа Шереметасуд
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