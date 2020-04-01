Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою до 30 травня

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Джерело: адвокат Кузьменко Тарас Безпалий в коментарі УП

Пряма мова Безпалого: "Сьогодні було засідання. Продовжили строк дії запобіжного заходу до 30 травня цього року. Нових фактів не повідомив прокурор, фактично ті самі підстави, які були раніше.

Апеляційну скаргу ми будемо подавати. Вже змінились обставини: у нас є пандемія коронавірусу, і, замість того, щоб медик працювала і допомагала лікарям, її утримують під вартою".

Що було раніше: 31 березня Офіс генерального прокурора на прохання слідчих продовжив строки досудового розслідування у справи вбивства журналіста Павла Шеремета до червня цього року.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія: