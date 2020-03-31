Справа Шеремета: Офіс генпрокурора продовжив строки розслідування на два місяці

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Вівторок, 31 березня 2020, 04:03
Фото: УП

Офіс генерального прокурора на прохання слідчих продовжив строки досудового розслідування у справи вбивства журналіста Павла Шеремета до червня цього року. 

Джерело: коментар прокурора Сергія Зузак для hromadske

Деталі: Розслідування продовжили до 12 червня.

Слідчі Національної поліції просили ОГПУ  продовжити строки досудового слідства у справі для завершення близько 20 експертиз та проведення додаткових слідчих дій. 

Зузак вважає, що передавати справу до суду ще зарано. Він також стверджує, що усі троє підозрюваних: Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь відмовились від поліграфу. Окрім того, дехто із них не погодився на психологічну та антропологічну експертизу.

Що передувало: Слідчі Нацполіції просили Офіс генпрокурора продовжити строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета ще на два місяці – до червня 2020 року.

Водночас адвокати підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь подали заперечення щодо цього клопотання, наголосивши на відсутності доказів, які б спростовували аргументи захисту.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Українська правда
Теми: Справа Шеремета Генпрокуратура


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