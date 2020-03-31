Справа Шеремета: Офіс генпрокурора продовжив строки розслідування на два місяці

Офіс генерального прокурора на прохання слідчих продовжив строки досудового розслідування у справи вбивства журналіста Павла Шеремета до червня цього року.

Джерело: коментар прокурора Сергія Зузак для hromadske

Деталі: Розслідування продовжили до 12 червня.

Слідчі Національної поліції просили ОГПУ продовжити строки досудового слідства у справі для завершення близько 20 експертиз та проведення додаткових слідчих дій.

Зузак вважає, що передавати справу до суду ще зарано. Він також стверджує, що усі троє підозрюваних: Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь відмовились від поліграфу. Окрім того, дехто із них не погодився на психологічну та антропологічну експертизу.

Що передувало: Слідчі Нацполіції просили Офіс генпрокурора продовжити строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета ще на два місяці – до червня 2020 року.

Водночас адвокати підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь подали заперечення щодо цього клопотання, наголосивши на відсутності доказів, які б спростовували аргументи захисту.

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