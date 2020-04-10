Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Міноборони скасував наказ про реформу сил оборони

П'ятниця, 10 квітня 2020, 09:12

Новопризначений глава Міноборони Андрій Таран скасував наказ попереднього глави Степана Полторака про трансформацію об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в Збройних Силах України.

Джерело: сайт Міноборони, ZN.UA

Деталі: Таран підписав наказ №106, яким наказ Полторака №141 визнав "реалізованим", і, відповідно таким, що втратив чинність, 31 березня.

 

Відзначається, що таке формулювання викликало подив з боку іноземних радників та експертів і було сприйняте неоднозначно в самому Міноборони.

Терміни та основні завдання наказу №141 вже дійсно не актуальні.

Але, за оцінками учасників профільної робочої групи в комітеті реформ Міноборони і ЗСУ, для повної реалізації указів президента від 27 березня (про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу – ред.) необхідно внести зміни до більш ніж 15 законів, а також прийняти близько 20 актів Кабмін, які все ще знаходяться в розробці.

Видання зазначає, що Таран свою позицію з ключових питань реформування сил оборони не представив ні громадськості, ні іноземним радникам, ні ключовим міжнародним партнерам.

Передісторія:

  • 4 березня Верховна Рада внесла зміни до перехідних положень закону "Про національну безпеку", згідно з якими розділення посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ набуває чинності вже 27 березня.
  • Новий міністр оборони Андрій Таран, призначений 4 березня, є активним прихильником зміни структури воєнного керівництва країни, зокрема – відокремлення посади начальника Генерального штабу від посади головнокомандувача ЗСУ.
  • 27 березня своїми указами президент Володимир Зеленський розділив посади головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу.
  • Президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ, а іншим указом призначив Хомчака на посаду головнокомандувача ЗСУ.
  • Ще одним указом президент призначив Сергія Корнійчука начальником Генштабу ЗСУ.

"Українська правда" в Threads

Теми: МіноборониТаран Андрійукази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Міноборони
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
Пентагон посилить захист секретних даних після витоку документів
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
Останні новини
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
Усі новини...
Реклама: