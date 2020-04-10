Глава Міноборони скасував наказ про реформу сил оборони
Новопризначений глава Міноборони Андрій Таран скасував наказ попереднього глави Степана Полторака про трансформацію об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в Збройних Силах України.
Джерело: сайт Міноборони, ZN.UA
Деталі: Таран підписав наказ №106, яким наказ Полторака №141 визнав "реалізованим", і, відповідно таким, що втратив чинність, 31 березня.
Відзначається, що таке формулювання викликало подив з боку іноземних радників та експертів і було сприйняте неоднозначно в самому Міноборони.
Терміни та основні завдання наказу №141 вже дійсно не актуальні.
Але, за оцінками учасників профільної робочої групи в комітеті реформ Міноборони і ЗСУ, для повної реалізації указів президента від 27 березня (про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу – ред.) необхідно внести зміни до більш ніж 15 законів, а також прийняти близько 20 актів Кабмін, які все ще знаходяться в розробці.
Видання зазначає, що Таран свою позицію з ключових питань реформування сил оборони не представив ні громадськості, ні іноземним радникам, ні ключовим міжнародним партнерам.
Передісторія:
- 4 березня Верховна Рада внесла зміни до перехідних положень закону "Про національну безпеку", згідно з якими розділення посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ набуває чинності вже 27 березня.
- Новий міністр оборони Андрій Таран, призначений 4 березня, є активним прихильником зміни структури воєнного керівництва країни, зокрема – відокремлення посади начальника Генерального штабу від посади головнокомандувача ЗСУ.
- 27 березня своїми указами президент Володимир Зеленський розділив посади головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу.
- Президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ, а іншим указом призначив Хомчака на посаду головнокомандувача ЗСУ.
- Ще одним указом президент призначив Сергія Корнійчука начальником Генштабу ЗСУ.