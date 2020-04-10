Глава Міноборони скасував наказ про реформу сил оборони

Новопризначений глава Міноборони Андрій Таран скасував наказ попереднього глави Степана Полторака про трансформацію об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в Збройних Силах України.

Джерело: сайт Міноборони, ZN.UA

Деталі: Таран підписав наказ №106, яким наказ Полторака №141 визнав "реалізованим", і, відповідно таким, що втратив чинність, 31 березня.

Відзначається, що таке формулювання викликало подив з боку іноземних радників та експертів і було сприйняте неоднозначно в самому Міноборони.

Терміни та основні завдання наказу №141 вже дійсно не актуальні.

Але, за оцінками учасників профільної робочої групи в комітеті реформ Міноборони і ЗСУ, для повної реалізації указів президента від 27 березня (про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу – ред.) необхідно внести зміни до більш ніж 15 законів, а також прийняти близько 20 актів Кабмін, які все ще знаходяться в розробці.

Видання зазначає, що Таран свою позицію з ключових питань реформування сил оборони не представив ні громадськості, ні іноземним радникам, ні ключовим міжнародним партнерам.

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