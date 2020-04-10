Глава Минобороны отменил приказ о реформировании сил обороны

Новоназначенный глава Минобороны Андрей Таран отменил приказ предыдущего главы Степана Полторака о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины.

Источник: сайт Минобороны, ZN.UA

Детали: Таран подписал приказ №106, которым приказ Полторака №141 признал "реализованным", и, соответственно, потерявшим действие, 31 марта.

Отмечается, что такая формулировка вызвала недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и была воспринята неоднозначно в самом Минобороны.

Строки и основные задачи приказа №141 уже действительно не актуальны.

Но, по оценкам участников профильной рабочей группы в Комитете реформ Минобороны и ВСУ, для полной реализации указов президента от 27 марта (о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба – ред.) необходимо внести изменения в более чем 15 законов, а также принять около 20 актов Кабмина, которые все еще находятся в разработке.

Издание отмечает, что Таран свою позицию по ключевым вопросам реформирования сил обороны не представил ни общественности, ни иностранным советникам, ни ключевым международным партнерам.

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