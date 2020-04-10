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Глава Минобороны отменил приказ о реформировании сил обороны

Пятница, 10 апреля 2020, 09:12

Новоназначенный глава Минобороны Андрей Таран отменил приказ предыдущего главы Степана Полторака о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины.

Источник: сайт Минобороны, ZN.UA 

Детали: Таран подписал приказ №106, которым приказ Полторака №141 признал "реализованным", и, соответственно, потерявшим действие, 31 марта.

 

Отмечается, что такая формулировка вызвала недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и была воспринята неоднозначно в самом Минобороны. 

Строки и основные задачи приказа №141 уже действительно не актуальны.  

Но, по оценкам участников профильной рабочей группы в Комитете реформ Минобороны и ВСУ, для полной реализации указов президента от 27 марта (о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба – ред.) необходимо внести изменения в более чем 15 законов, а также принять около 20 актов Кабмина, которые все еще находятся в разработке.

Издание отмечает, что Таран свою позицию по ключевым вопросам реформирования сил обороны не представил ни общественности, ни иностранным советникам, ни ключевым международным партнерам.

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада внесла изменения в переходные положения закона "О национальной безопасности", согласно которым разделение должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступает в силу уже 27 марта.
  • Новый министр обороны Андрей Таранназначенный 4 марта, является активным сторонником изменения структуры военного руководства страны, в частности – отделения должности начальника Генерального штаба от должности главнокомандующего ВСУ.
  • Указами от 27 марта Зеленский разделил должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.
  • Президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ, а другим указом назначил Хомчака на должность главнокомандующего ВСУ.
  • Еще одним указом президент назначил Сергея Корнейчука начальником Генштаба ВСУ.

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Темы: МинобороныТаран Андрейуказы
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