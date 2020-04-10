Рада у понеділок не братиметься за "антиколомойський" законопроєкт – "Голос"

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 11:44

На позачерговому засіданні Верховної Ради у понеділок, 13 квітня, парламентарі не будуть розглядати "антиколомойський" законопроєкт з 16-ма тисячами правок.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "Поки коаліція і президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що можливо буде ще одна позачергова на наступному тижні.

Позиція партії "Голос" однозначна - питання банків повинно бути першим".

Деталі: Також Железняк опублікував попередній порядок денний позачергового засідання Ради у понеділок:

  • 3279 (зміни бюджету 2020);
  • 2370 (земельні кадастри);
  • 3320 (медичні питання пов’язані з карантином);
  • 3132 (питання АМКУ);
  • 3276 (особливості судового контролю на період карантину);
  • 1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки)
  • 2339 (відповідальність за підпали трави);
  • Постанови про відміну голосування про ринок землі.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передісторія:

  • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.
  • До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.
  • Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Українська правда
Теми: Коломойський Верховна Рада законодавство Голос


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