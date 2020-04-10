Рада у понеділок не братиметься за "антиколомойський" законопроєкт – "Голос"

На позачерговому засіданні Верховної Ради у понеділок, 13 квітня, парламентарі не будуть розглядати "антиколомойський" законопроєкт з 16-ма тисячами правок.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "Поки коаліція і президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що можливо буде ще одна позачергова на наступному тижні.

Позиція партії "Голос" однозначна - питання банків повинно бути першим".

Деталі: Також Железняк опублікував попередній порядок денний позачергового засідання Ради у понеділок:

3279 (зміни бюджету 2020);

2370 (земельні кадастри);

3320 (медичні питання пов’язані з карантином);

3132 (питання АМКУ);

3276 (особливості судового контролю на період карантину);

1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки)

2339 (відповідальність за підпали трави);

Постанови про відміну голосування про ринок землі.

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