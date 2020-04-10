Рада в понедельник не будет браться за "антиколомойский" законопроект – "Голос"

На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, парламентарии не будут рассматривать "антиколомойский" законопроект с 16-ю тысячами поправок.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "Пока коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное заседание на следующей неделе.

Позиция партии "Голос" однозначна – вопрос банков должен быть первым".

Детали: Также Железняк опубликовал предварительную повестку дня внеочередного заседания Рады в понедельник:

3279 (изменения бюджета 2020);

2370 (земельные кадастры);

3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином);

3132 (вопрос АМКУ);

3276 (особенности судебного контроля на период карантина);

1049 (единый счет с минус табачной поправкой);

2339 (ответственность за поджоги травы);

Постановления об отмене голосования о рынке земли.

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