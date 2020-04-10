Рада в понедельник не будет браться за "антиколомойский" законопроект – "Голос"
Пятница, 10 апреля 2020, 11:44
На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, парламентарии не будут рассматривать "антиколомойский" законопроект с 16-ю тысячами поправок.
Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка
Прямая речь: "Пока коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное заседание на следующей неделе.
Позиция партии "Голос" однозначна – вопрос банков должен быть первым".
Детали: Также Железняк опубликовал предварительную повестку дня внеочередного заседания Рады в понедельник:
- 3279 (изменения бюджета 2020);
- 2370 (земельные кадастры);
- 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином);
- 3132 (вопрос АМКУ);
- 3276 (особенности судебного контроля на период карантина);
- 1049 (единый счет с минус табачной поправкой);
- 2339 (ответственность за поджоги травы);
- Постановления об отмене голосования о рынке земли.
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Предыстория:
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
- К "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.
- Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.
Украинская правда