У Москві введуть цифрові перепустки для виходу на вулицю

Російські ЗМІ повідомляють, що влада Москви в найближчі години оголосить про введення цифрових перепусток для пересування містом на час карантину.

Джерело: РБК з посиланням на джерела, близькі до мерії столиці

Дослівно: "Джерело, близьке до мерії столиці, сказало, що найближчим часом мер Сергій Собянін оголосить про введення цифрових перепусток у Москві. Цю інформацію підтвердили ще двоє співрозмовників, знайомих з прийняттям рішення".

Деталі: Відзначається, що раніше голова "Ділової Росії" Олексій Репік заявляв, що для виходу на роботу влада Москви планує видавати громадянам спеціальні QR-коди, у яких буде чітко описано місце проживання і місце роботи.

У тих, хто буде працювати віддалено, у QR-коді не буде другої точки – місця роботи, але це, за словами Репіка, "не означає, що вони не зможуть сходити в аптеку чи в продуктовий магазин".

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