У Москві введуть цифрові перепустки для виходу на вулицю

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 16:37

Російські ЗМІ повідомляють, що влада Москви в найближчі години оголосить про введення цифрових перепусток для пересування містом на час карантину.

Джерело: РБК з посиланням на джерела, близькі до мерії столиці

Дослівно: "Джерело, близьке до мерії столиці, сказало, що найближчим часом мер Сергій Собянін оголосить про введення цифрових перепусток у Москві. Цю інформацію підтвердили ще двоє співрозмовників, знайомих з прийняттям рішення".

Деталі: Відзначається, що раніше голова "Ділової Росії" Олексій Репік заявляв, що для виходу на роботу влада Москви планує видавати громадянам спеціальні QR-коди, у яких буде чітко описано місце проживання і місце роботи.

У тих, хто буде працювати віддалено, у QR-коді не буде другої точки – місця роботи, але це, за словами Репіка, "не означає, що вони не зможуть сходити в аптеку чи в продуктовий магазин".

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Передісторія:

  • З 30 березня по 5 квітня в Росії був оголошений неробочий тиждень зі збереженням зарплати через коронавірус, а потім президент РФ Володимир Путін продовжив "канікули" до кінця квітня.
  • Серед співробітників адміністрації Путіна і керуючого справами президента РФ виявили людей з підозрою на захворювання коронавірусом.
  • В РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".
  • Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.
  • ЗМІ повідомляли, що жителям столиці Росії в період карантину буде потрібно отримувати дозвіл для кожного виходу з дому.
  • У Росії понад 10 тисяч осіб захворіли на коронавірусну інфекцію.

Теми: Росія карантин коронавірус


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