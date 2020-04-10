У Москві введуть цифрові перепустки для виходу на вулицю
Російські ЗМІ повідомляють, що влада Москви в найближчі години оголосить про введення цифрових перепусток для пересування містом на час карантину.
Джерело: РБК з посиланням на джерела, близькі до мерії столиці
Дослівно: "Джерело, близьке до мерії столиці, сказало, що найближчим часом мер Сергій Собянін оголосить про введення цифрових перепусток у Москві. Цю інформацію підтвердили ще двоє співрозмовників, знайомих з прийняттям рішення".
Деталі: Відзначається, що раніше голова "Ділової Росії" Олексій Репік заявляв, що для виходу на роботу влада Москви планує видавати громадянам спеціальні QR-коди, у яких буде чітко описано місце проживання і місце роботи.
У тих, хто буде працювати віддалено, у QR-коді не буде другої точки – місця роботи, але це, за словами Репіка, "не означає, що вони не зможуть сходити в аптеку чи в продуктовий магазин".
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Передісторія:
- З 30 березня по 5 квітня в Росії був оголошений неробочий тиждень зі збереженням зарплати через коронавірус, а потім президент РФ Володимир Путін продовжив "канікули" до кінця квітня.
- Серед співробітників адміністрації Путіна і керуючого справами президента РФ виявили людей з підозрою на захворювання коронавірусом.
- В РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".
- Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.
- ЗМІ повідомляли, що жителям столиці Росії в період карантину буде потрібно отримувати дозвіл для кожного виходу з дому.
- У Росії понад 10 тисяч осіб захворіли на коронавірусну інфекцію.