В Москве введут цифровые пропуска для выхода на улицу
Российские СМИ сообщают, что власти Москвы в ближайшие часы объявят о введении цифровых пропусков для перемещения по городу на время карантина.
Источник: РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы
Дословно: "Источник, близкий к мэрии столицы, сказал, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили еще два собеседника, знакомых с принятием решения".
Детали: Отмечается, что ранее председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, в которых будет четко описано места жительства и место работы жителей.
У тех, кто будет работать на удаленке, в QR-коде не будет второй точки – места работы, но это, по словам Репика, "не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин".
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Напомним:
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- С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
- Среди сотрудников администрации президента России Владимира Путина и управделами президента РФ выявили людей с подозрением на заболевание коронавирусом.
- 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах. Сообщалось, что в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
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