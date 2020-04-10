Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве введут цифровые пропуска для выхода на улицу

Пятница, 10 апреля 2020, 16:37
В Москве введут цифровые пропуска для выхода на улицу

Российские СМИ сообщают, что власти Москвы в ближайшие часы объявят о введении цифровых пропусков для перемещения по городу на время карантина.

Источник: РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы

Дословно: "Источник, близкий к мэрии столицы, сказал, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили еще два собеседника, знакомых с принятием решения". 

Детали: Отмечается, что ранее председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, в которых будет четко описано места жительства и место работы жителей.

У тех, кто будет работать на удаленке, в QR-коде не будет второй точки – места работы, но это, по словам Репика, "не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин".

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория:

  • 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение коронавируса, а затем продлил "каникулы" до конца апреля.
  • С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
  • Среди сотрудников администрации президента России Владимира Путина и управделами президента РФ выявили людей с подозрением на заболевание коронавирусом.
  • 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах. Сообщалось, что в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
  • В России уже более 10 000 человек заболели коронавирусной инфекцией.


 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: