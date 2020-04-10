В Москве введут цифровые пропуска для выхода на улицу

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Пятница, 10 апреля 2020, 16:37

Российские СМИ сообщают, что власти Москвы в ближайшие часы объявят о введении цифровых пропусков для перемещения по городу на время карантина.

Источник: РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы

Дословно: "Источник, близкий к мэрии столицы, сказал, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили еще два собеседника, знакомых с принятием решения". 

Детали: Отмечается, что ранее председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, в которых будет четко описано места жительства и место работы жителей.

У тех, кто будет работать на удаленке, в QR-коде не будет второй точки – места работы, но это, по словам Репика, "не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин".

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Напомним:

  • 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение коронавируса, а затем продлил "каникулы" до конца апреля.
  • С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
  • Среди сотрудников администрации президента России Владимира Путина и управделами президента РФ выявили людей с подозрением на заболевание коронавирусом.
  • 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах. Сообщалось, что в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
  • В России уже более 10 000 человек заболели коронавирусной инфекцией.


 

Темы: Росcия карантин коронавирус


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