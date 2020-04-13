Коронавірус затримує розслідування збиття українського літака в Ірані
Пандемія COVID-19 затягне розслідування щодо збиття українського міжнародного рейсу над Іраном, оскільки Канада попросила Тегеран відкласти завантаження даних з чорних скриньок через обмеження на подорожі, спричинені спалахом коронавірусу.
Джерело: Тheguardian.com
Деталі: Іран погодився у березні передати чорні скриньки з рейсу 752 в Україну чи Францію на аналіз. Такий крок привітали Канада та Україна.
Очікується, що у скриньках буде інформація про останні моменти перед тим, як у літак "Міжнародних авіаліній України" поцілили ракетою, і він розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерану 8 січня.
Повідомляється, що минулого тижня Іран зв’язувався із зацікавленими у розслідуванні країнами і запитував, коли вони можуть надіслати експертів, які допоможуть завантажити дані з чорних скриньок.
Президент Ради з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс підкреслила, що зацікавлені країни "прагнуть продовжити завантаження та аналіз реєстраторів", але подорожі експертів наразі неможливі через обмеження, накладені у зв’язку з пандемію.
Фокс додала, що представники або експерти із зацікавлених країн мають бути присутніми під час завантаження даних чорної скриньки, і тому процес слід відкласти доти, доки "умови не покращаться, щоб забезпечити безпечну поїздку".
Вона висловила сподівання, що, коли умови покращаться, "Іран виконає свої зобов'язання щодо завантаження рекордерів".
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Передісторія:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран – Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
- 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
- Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.