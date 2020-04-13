Коронавірус затримує розслідування збиття українського літака в Ірані

Пандемія COVID-19 затягне розслідування щодо збиття українського міжнародного рейсу над Іраном, оскільки Канада попросила Тегеран відкласти завантаження даних з чорних скриньок через обмеження на подорожі, спричинені спалахом коронавірусу.

Джерело: Тheguardian.com

Деталі: Іран погодився у березні передати чорні скриньки з рейсу 752 в Україну чи Францію на аналіз. Такий крок привітали Канада та Україна.

Очікується, що у скриньках буде інформація про останні моменти перед тим, як у літак "Міжнародних авіаліній України" поцілили ракетою, і він розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерану 8 січня.

Повідомляється, що минулого тижня Іран зв’язувався із зацікавленими у розслідуванні країнами і запитував, коли вони можуть надіслати експертів, які допоможуть завантажити дані з чорних скриньок.

Президент Ради з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс підкреслила, що зацікавлені країни "прагнуть продовжити завантаження та аналіз реєстраторів", але подорожі експертів наразі неможливі через обмеження, накладені у зв’язку з пандемію.

Фокс додала, що представники або експерти із зацікавлених країн мають бути присутніми під час завантаження даних чорної скриньки, і тому процес слід відкласти доти, доки "умови не покращаться, щоб забезпечити безпечну поїздку".

Вона висловила сподівання, що, коли умови покращаться, "Іран виконає свої зобов'язання щодо завантаження рекордерів".

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