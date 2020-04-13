Коронавирус задерживает расследование сбивания украинской самолета в Иране

Пандемия COVID-19 затянет расследование сбивания украинского международного рейса над Ираном, поскольку Канада попросила Тегеран отложить загрузку данных из черных ящиков из-за ограничений на путешествия, вызванных вспышкой коронавируса.

Источник: Тheguardian.com

Детали: Иран согласился в марте передать черные ящики с рейса 752 в Украину или Францию ​​на анализ. Такой шаг приветствовали Канада и Украина.

Ожидается, что в ящиках будет информация о последних моментах перед тем, как в самолет "Международных авиалиний Украины" попали ракетой, и он разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января.

Сообщается, что на прошлой неделе Иран связывался с заинтересованными в расследовании странами и спрашивал, когда они могут прислать экспертов, которые помогут загрузить данные из черных ящиков.

Президент Совета по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс подчеркнула, что заинтересованные страны "стремятся продолжить загрузку и анализ регистраторов", но путешествия экспертов сейчас невозможны из-за ограничений, наложенных в связи с пандемией.

Фокс добавила, что представители и эксперты из заинтересованных стран должны присутствовать во время загрузки данных черного ящика, и поэтому процесс следует отложить до тех пор, пока "условия не улучшатся, чтобы обеспечить безопасную поездку".

Она выразила надежду, что, когда условия улучшатся, "Иран выполнит свои обязательства по загрузке рекордеров".

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