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Коронавирус задерживает расследование сбивания украинской самолета в Иране

Понедельник, 13 апреля 2020, 09:19
Коронавирус задерживает расследование сбивания украинской самолета в Иране

Пандемия COVID-19 затянет расследование сбивания украинского международного рейса над Ираном, поскольку Канада попросила Тегеран отложить загрузку данных из черных ящиков из-за ограничений на путешествия, вызванных вспышкой коронавируса.

Источник: Тheguardian.com

Детали: Иран согласился в марте передать черные ящики с рейса 752 в Украину или Францию ​​на анализ. Такой шаг приветствовали Канада и Украина.

Ожидается, что в ящиках будет информация о последних моментах перед тем, как в самолет "Международных авиалиний Украины" попали ракетой, и он разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января.

Сообщается, что на прошлой неделе Иран связывался с заинтересованными в расследовании странами и спрашивал, когда они могут прислать экспертов, которые помогут загрузить данные из черных ящиков.

Президент Совета по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс подчеркнула, что заинтересованные страны "стремятся продолжить загрузку и анализ регистраторов", но путешествия экспертов сейчас невозможны из-за ограничений, наложенных в связи с пандемией.

Фокс добавила, что представители и эксперты из заинтересованных стран должны присутствовать во время загрузки данных черного ящика, и поэтому процесс следует отложить до тех пор, пока "условия не улучшатся, чтобы обеспечить безопасную поездку".

Она выразила надежду, что, когда условия улучшатся, "Иран выполнит свои обязательства по загрузке рекордеров".

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Жесткая посадка для президента Зеленского. Несколько иранских катастроф

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
  • Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранКанадакоронавирус
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