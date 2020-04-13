Треть киевлян против запрета на посещение парков во время карантина

Более 90% киевлян поддерживают требование носить маски в общественных местах во время карантина, вместе с тем почти треть против запрета на посещение парков, лесов и прибрежных зон.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале апреля

Дословно: "92% поддерживают введение требования обязательного ношения маски в общественных местах. 71% – поддерживают решение городских властей Киева о закрытии метро на время карантина (21% – против)".

Детали: 65% опрошенных не возражают против ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина. В то же время 31% – выступает против этого запрета.

При этом 53% киевлян отметили, что видят реальную угрозу коронавируса для себя и своей семьи. 40% придерживаются противоположного мнения.

59% опрошенных отметили, что имели работу до введения карантина. Из них 21% заявили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 22% – работают дистанционно, 13% – находятся в отпуске по собственному желанию и только 3% – потеряли работу.

Исследование общественного мнения проходило 4-7 апреля. Методом телефонного интервью с использованием компьютера опросили 2000 жителей Киева от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

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