Треть киевлян против запрета на посещение парков во время карантина

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Понедельник, 13 апреля 2020, 10:57

Более 90% киевлян поддерживают требование носить маски в общественных местах во время карантина, вместе с тем почти треть против запрета на посещение парков, лесов и прибрежных зон.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале апреля

Дословно: "92% поддерживают введение требования обязательного ношения маски в общественных местах. 71% – поддерживают решение городских властей Киева о закрытии метро на время карантина (21% – против)".

 

Детали: 65% опрошенных не возражают против ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина. В то же время 31% – выступает против этого запрета.

При этом 53% киевлян отметили, что видят реальную угрозу коронавируса для себя и своей семьи. 40% придерживаются противоположного мнения.

59% опрошенных отметили, что имели работу до введения карантина. Из них 21% заявили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 22% – работают дистанционно, 13% – находятся в отпуске по собственному желанию и только 3% – потеряли работу. 

 

Исследование общественного мнения проходило 4-7 апреля. Методом телефонного интервью с использованием компьютера опросили 2000 жителей Киева от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

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Предыстория:

  • В Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Пропуск в наземный транспорт осуществляется по спецпропускам, которые выдают только отдельным категориям людей.
  •  30 матра Кличко поругал киевлян за пикники, заявив, что если будут "шатания" и тусовки – то будет катастрофа. 
  • 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.
  • С 6 апреля в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.

Украинская правда
Темы: опрос Киев карантин коронавирус


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