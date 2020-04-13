Путін вийшов на зв'язок і сказав про погіршення ситуації з коронавірусом

Президент Російської Федерації Володимир Путін констатував, що ситуація з коронавірусом у Росії змінюється не в кращій бік.

Джерело: нарада з питання про санітарно-епідеміологічну обстановку в РФ, ТАСС

Пряма мова Путіна: "Ми бачимо, що обстановка змінюється практично щодня, і, на жаль, збільшується число хворих людей. Усе більше випадків саме важкого протікання хвороби, саме важкого.

Необхідно враховувати усі сценарії розвитку ситуації, навіть найскладніші і екстраординарні, з тим, щоб гнучко, оперативно коригувати стратегію і тактику наших дій, у першу чергу з надання медичної допомоги громадянам, ясна річ.

Для того, щоб і далі діяти на випередження, – а нам, попри те, що ситуація не змінюється на краще, все-таки поки вдається діяти саме таким чином, – нам потрібен хороший, професійний прогноз".

Деталі: Путін бажає мати прогноз розвитку ситуації з коронавірусом на найближчі 10 днів і раціонально розподілити навантаження на лікарні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Медики Міноборони РФ можуть бути задіяні у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції, якщо буде потрібно, заявив Путін.

Заступниця голови уряду Російської Федерації з питань соціальної політики Тетяна Голікова повідомила, що цього й на початку наступного тижнів в РФ очікується наростання кількості хворих на коронавірус.

Поки в Росії спостерігається тенденція зростання числа хворих COVID-19 від 16% до 18% в залежності від дня.

Віце-прем'єр РФ також повідомила що столиця лідирує за кількістю захворюваності коронавірусом: "Основне збільшення – 72,3%, як і основна захворюваність, припадає на два регіони, Москву і Московську область".

За словами Голікової, основна частина захворювань припадає на Москву, адже вона раніше за всіх вступила в боротьбу з коронавірусною інфекцією.

На думку віце-прем'єра, зростання захворюваності там може припинитися в найближчі два тижні.

Владимир Путин принимает участие в совещании по коронавирусу. Видео: ТАСС/Ruptly https://t.co/vkAoobboAb — ТАСС (@tass_agency) April 13, 2020

Тестування на коронавірус у РФ проводять 254 лабораторії.

Передісторія:

В оточенні Путіна були виявлені випадки зараження коронавірусом. У лікаря, який влаштовував Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, також виявили коронавірус. Російський президент почав керувати державою віддалено з Ново-Огарьово

25 березня, коли країни Європи вже стали епіцентром епідемії COVID-19 і переважно закрили кордони, Росія вирішила з 27 березня припинити авіасполучення з іншими країнами (за винятком евакуації росіян).

З 30 березня Росія тимчасово обмежила рух через кордон.

11 квітня мер російської столиці Сергій Собянін ввів "цифрові перепустки", які будуть обов'язкові для будь-яких поїздок із 15 квітня. Так перепустки введуть не лише у Москві, а й у Підмосков'ї. Москвичам на кожну поїздку в магазин чи аптеку потрібна буде перепустка – ці дозволи будуть відрізнятися від перепусток для громадян, які їздять на роботу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі