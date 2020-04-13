Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин вышел на связь и сказал об ухудшении ситуации с коронавирусом

Понедельник, 13 апреля 2020, 16:06
Путин вышел на связь и сказал об ухудшении ситуации с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.

Источник: совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, ТАСС

Прямая речь Путина: "Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого. 

Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется. 

Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, – а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, – нам нужен хороший, профессиональный прогноз". 

Детали: Путин желает иметь прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 дней и рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией коронавируса. 

Медики Минобороны РФ могут быть задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, если потребуется, заявил Путин.

Заместитель главы правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что на этой и в начале следующей недель в РФ ожидается нарастание количества заболевших коронавирусом.

Пока в России наблюдается тенденция роста числа заболевших COVID-19 от 16% до 18% в зависимости от дня.

Вице-премьер РФ также сообщила что столица лидирует по количеству заболеваемости коронавирусом: "Основное увеличение – 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона, Москву и Московскую область".

По словам Голиковой, основная часть заболеваний приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией.

По мнению вице-премьера, рост заболеваемости там может прекратиться в ближайшие две недели.

Тестирование на коронавирус в РФ проводят 254 лаборатории. 

 

Предыстория::

  • В окружении Путина были обнаружены случаи заражения коронавирусом. У врача, который устраивал Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, также обнаружили коронавирус. Российский президент начал руководить государством удаленно из Ново-Огарево.
  • 25 марта, когда страны Европы уже стали эпицентром эпидемии COVID-19 и преимущественно закрыли границы, Россия решила с 27 марта прекратить авиасообщение с другими странами (за исключением эвакуации россиян).
  • С 30 марта Россия временно ограничила движение через границу.
  • 11 апреля мэр российской столицы Сергей Собянин ввел "цифровые пропуска", которые будут обязательны для любых поездок с 15 апреля. Такие пропуска введут не только в Москве, но и в Подмосковье. Москвичам на каждую поездку в магазин или аптеку потребуется пропуск – эти разрешения будут отличаться от пропусков для граждан, которые ездят на работу.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: ПутинРосcиякоронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Путин
Власти ЮАР таки согласились выписать ордер на арест Путина
Эрдоган верит в продолжение "зерновой сделки" после его переговоров с Путиным
Лукашенко полетит на переговоры к Путину в выходные
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: