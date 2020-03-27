Пєсков підтвердив, що коронавірус дістався до адміністрації Путіна
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що один співробітник адміністрації президента РФ Володимира Путіна заразився коронавірусом.
Джерело: російське видання ТАСС
Пряма мова: "Мені відомо про один випадок (зараження коронавірусом в адміністрації президента РФ - ред.), я можу один підтвердити, про другий мені не відомо".
Деталі: При цьому Пєсков підкреслив, що співробітник, який заразилася "з президентом Путіним не контактував".
За його словами, "це зайвий раз доводить виправданість запобіжних заходів", коли учасників усіх заходів з Путіним "запрошують" пройти тест на коронавірус.
Що було раніше: За словами співрозмовників російського "РБК", серед співробітників адміністрації Путіна і управління справами президента РФ виявили кількох осіб з підозрою на захворювання коронавірусом.
26 березня, за інформацією джерел "Медузи", в одного із співробітників апарату уряду Росії виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.
25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.
З 27 березня Росія припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.
Також в РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".
Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.
Передісторія:
- За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 1036 випадків захворювання на коронавірус, 3 людей померли.
- З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
- Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня.
- Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.
- 23 березня Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.