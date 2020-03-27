Пєсков підтвердив, що коронавірус дістався до адміністрації Путіна

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П'ятниця, 27 березня 2020, 13:07

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що один співробітник адміністрації президента РФ Володимира Путіна заразився коронавірусом.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Мені відомо про один випадок (зараження коронавірусом в адміністрації президента РФ - ред.), я можу один підтвердити, про другий мені не відомо".

Деталі: При цьому Пєсков підкреслив, що співробітник, який заразилася "з президентом Путіним не контактував".

За його словами, "це зайвий раз доводить виправданість запобіжних заходів", коли учасників усіх заходів з Путіним "запрошують" пройти тест на коронавірус.

Що було раніше: За словами співрозмовників російського "РБК", серед співробітників адміністрації Путіна і управління справами президента РФ виявили кількох осіб з підозрою на захворювання коронавірусом.

26 березня, за інформацією джерел "Медузи", в одного із співробітників апарату уряду Росії виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

З 27 березня Росія припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.

Також в РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".

Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

Передісторія: 

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 1036 випадків захворювання на коронавірус, 3 людей померли.
  • З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 
  • Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.
  • 23 березня Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.

Теми: Путін коронавірус Covid-2019 Росія


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