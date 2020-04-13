Монах из Почаевской лавры умер от коронавируса
13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.
Источник: пресс-служба Киевской администрации и источники в городской власти в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь представителя пресс-службы: "Зафиксировано третью смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован. Он из Почаевской лавры. Он находился в больнице больше недели. Имел подтвержден диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания".
Детали: По данным источников УП, умершему было 40 лет, у него был сахарный диабет.
По словам собеседника издания, умерший – киевлянин, он приехал с Тернопольщины в столицу, здесь ему стало плохо. Монаха забрала "скорая", и у него долго была высокая температура. ПЦР-тест подтвердил у него коронавирус.
Что было раньше: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.
Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
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Предыстория:
- По словам мэра Киева Виталия Кличко, за прошедшие сутки в столице зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 79 человек, из них 63 случая в Киево-Печерской лавре, двое людей умерли.
- В лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыню закрыли на карантин.
- По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.