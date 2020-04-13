Монах из Почаевской лавры умер от коронавируса

13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

Источник: источники в Киевской администрации в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь собеседника: "Зафиксировано третью смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован. Он из Почаевской лавры. Имел подтвержден диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания".

Детали: По данным источников УП, умершему было 40 лет, у него был сахарный диабет, находился в больнице больше недели.

По словам собеседника издания, умерший – киевлянин, он приехал с Тернопольщины в столицу, здесь ему стало плохо. Монаха забрала "скорая", и у него долго была высокая температура. ПЦР-тест подтвердил у него коронавирус.

Что было раньше: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.

Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: