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У Почаївській лаврі кажуть, що у них смертей від коронавірусу не було

Вівторок, 14 квітня 2020, 09:03
У Почаївській лаврі кажуть, що у них смертей від коронавірусу не було

У Свято-Успенській Почаївській лаврі заявляють, що інформація про смерть їхнього насельника від коронавірусу у Києві не відповідає дійсності.

Джерело: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Дослівно: "В обителі підкреслили, що вищезгадане повідомлення не відповідає дійсності: "ніяких летальних випадків монахів Почаївської лаври не було"".

Деталі: У лаврі попросили ЗМІ "не розповсюджувати чутки".

Також там відзначили, що раніше ЗМІ писали про зараження коронавірусом в обителі, але пізніше "поліція перевірила і не виявила жодних ознак коронавірусної інфекції в Почаївській лаврі".

Що було раніше: 13 квітня джерела "Української правди" повідомили, що від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19.     

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Передісторія: 

  • Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що упродовж доби 12 квітня у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерській лаврі, двоє людей померли.
  • 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон НаумВ обох підтвердили коронавірус.
  • Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
  • У Києво-Печерській лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, святиню закрили на карантин.

"Українська правда" у Threads

Теми: Тернопільська областькоронавірусцерква
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