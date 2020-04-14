У Почаївській лаврі кажуть, що у них смертей від коронавірусу не було
У Свято-Успенській Почаївській лаврі заявляють, що інформація про смерть їхнього насельника від коронавірусу у Києві не відповідає дійсності.
Джерело: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
Дослівно: "В обителі підкреслили, що вищезгадане повідомлення не відповідає дійсності: "ніяких летальних випадків монахів Почаївської лаври не було"".
Деталі: У лаврі попросили ЗМІ "не розповсюджувати чутки".
Також там відзначили, що раніше ЗМІ писали про зараження коронавірусом в обителі, але пізніше "поліція перевірила і не виявила жодних ознак коронавірусної інфекції в Почаївській лаврі".
Що було раніше: 13 квітня джерела "Української правди" повідомили, що від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Передісторія:
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що упродовж доби 12 квітня у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерській лаврі, двоє людей померли.
- 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.
- Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
- У Києво-Печерській лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, святиню закрили на карантин.