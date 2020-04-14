У Почаївській лаврі кажуть, що у них смертей від коронавірусу не було

У Свято-Успенській Почаївській лаврі заявляють, що інформація про смерть їхнього насельника від коронавірусу у Києві не відповідає дійсності.

Джерело: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Дослівно: "В обителі підкреслили, що вищезгадане повідомлення не відповідає дійсності: "ніяких летальних випадків монахів Почаївської лаври не було"".

Деталі: У лаврі попросили ЗМІ "не розповсюджувати чутки".

Також там відзначили, що раніше ЗМІ писали про зараження коронавірусом в обителі, але пізніше "поліція перевірила і не виявила жодних ознак коронавірусної інфекції в Почаївській лаврі".

Що було раніше: 13 квітня джерела "Української правди" повідомили, що від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19.

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