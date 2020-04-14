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В Почаевской лавре говорят, что у них смертей от коронавируса не было

Вторник, 14 апреля 2020, 09:03
В Почаевской лавре говорят, что у них смертей от коронавируса не было

В Свято-Успенской Почаевской лавре заявляют, что информация о смерти их насельника от коронавируса в Киеве не соответствует действительности.

Источник: Информационно-просветительский отдел УПЦ

Дословно: "В обители подчеркнули, что вышеупомянутое сообщение не соответствует действительности: "никаких летальных случаев монахов Почаевской лавры не было"".

Детали: В лавре попросили СМИ "не распространять слухи".

Также там отметили, что ранее СМИ писали о заражении коронавирусом в обители, но позже "полиция проверила и не обнаружила никаких признаков коронавирусной инфекции в Почаевской лавре".

Что было раньше: 13 апреля источники "Украинской правды" сообщили, что от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

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Предыстория: 

  • По словам мэра Киева Виталия Кличко, за прошедшие сутки в столице зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 79 человек, из них 63 случая в Киево-Печерской лавре, двое людей умерли.
  • 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон НаумУ обоих подтвердили коронавирус.
  • Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
  • В Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыню закрыли на карантин. 

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Темы: Тернопольская областькоронавирусцерковь
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