ЛГБТ-активісти подали до суду через заяву Філарета про коронавірус від одностатевих шлюбів

Громадська організація "Інсайт", яка займається підтримкою ЛГБТКІ-людей, подала позов до Шевченківського райсуду Києва з вимогою до патріарха Філарета спростувати заяви, що причиною пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби.

Джерело: пост організації у Facebook

Дослівно: "Наші адвокати відправили позов на адресу Шевченківського районного суду міста Києва.

Вимоги у нас дуже прості – визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її".

Деталі: У ГО додали, що про моральну шкоду не заявляли, бо для них, як і для багатьох представників ЛГБТКІ-спільноти, – "це не питання грошей, це питання честі й гідності".

В "Інсайті" висловили сподівання, що "карантин не завадить суду вчасно отримати позов та прийняти рішення про можливість відкриття провадження".

Що було раніше: Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що однією з основних причин пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби.

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