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ЛГБТ-активісти подали до суду через заяву Філарета про коронавірус від одностатевих шлюбів

Вівторок, 14 квітня 2020, 10:29
ЛГБТ-активісти подали до суду через заяву Філарета про коронавірус від одностатевих шлюбів

Громадська організація "Інсайт", яка займається підтримкою ЛГБТКІ-людей, подала позов до Шевченківського райсуду Києва з вимогою до патріарха Філарета спростувати заяви, що причиною пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби.

Джерело: пост організації у Facebook

Дослівно: "Наші адвокати відправили позов на адресу Шевченківського районного суду міста Києва.

Вимоги у нас дуже прості –  визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її".

Деталі: У ГО додали, що про моральну шкоду не заявляли, бо для них, як і для багатьох представників ЛГБТКІ-спільноти, – "це не питання грошей, це питання честі й гідності".

В "Інсайті" висловили сподівання, що "карантин не завадить суду вчасно отримати позов та прийняти рішення про можливість відкриття провадження".

Що було раніше: Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що однією з основних причин пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби.

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Передісторія:

  • Станом на 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.
  • За останню добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.
  • 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.
  • Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
  • У Києво-Печерській лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, святиню закрили на карантин.

Українська правда

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Теми: ЛГБТФіларетсудкоронавірус
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