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ЛГБТ-активисты подали в суд из-за заявления Филарета о коронавирусе от однополых браков

Вторник, 14 апреля 2020, 10:29
ЛГБТ-активисты подали в суд из-за заявления Филарета о коронавирусе от однополых браков

Общественная организация "Инсайт", которая занимается поддержкой ЛГБТКИ-людей, подала иск в Шевченковский райсуд Киева с требованием к патриарху Филарету опровергнуть заявления, что причиной пандемии коронавируса являются однополые браки.

Источник: пост организации в Facebook

Дословно: "Наши адвокаты отправили иск в Шевченковский районный суд города Киева.

Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее".

Детали: В ОО добавили, что о моральном ущербе не заявляли, потому что для них, как и для многих представителей ЛГБТКИ-сообщества, – "это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства".

В "Инсайте" выразили надежду, что "карантин не помешает суду вовремя получить иск и принять решение о возможности открытия производства".

Что было раньше: Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что одной из основных причин пандемии коронавируса являются однополые браки.

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Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • Всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
  • За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели. 
  • 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.
  • Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
  • В Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, святыню закрыли на карантин. 

 

Украинская правда

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Темы: ЛГБТФиларетсудкоронавирус
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