ЛГБТ-активисты подали в суд из-за заявления Филарета о коронавирусе от однополых браков

2774 просмотра
Вторник, 14 апреля 2020, 10:29

Общественная организация "Инсайт", которая занимается поддержкой ЛГБТКИ-людей, подала иск в Шевченковский райсуд Киева с требованием к патриарху Филарету опровергнуть заявления, что причиной пандемии коронавируса являются однополые браки.

Источник: пост организации в Facebook

Дословно: "Наши адвокаты отправили иск в Шевченковский районный суд города Киева.

Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее".

Детали: В ОО добавили, что о моральном ущербе не заявляли, потому что для них, как и для многих представителей ЛГБТКИ-сообщества, – "это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства".

В "Инсайте" выразили надежду, что "карантин не помешает суду вовремя получить иск и принять решение о возможности открытия производства".

Что было раньше: Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что одной из основных причин пандемии коронавируса являются однополые браки.

Читайте также: Митрополит Епифаний: За спиной Филарета играют некоторые пророссийские силы

Автокефалия Православной Церкви Украины: как это было

Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Предыстория:

  • Всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
  • За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.

 

Украинская правда
Темы: ЛГБТ Филарет суд коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Виннице сорвали тренинг для журналистов по ЛГБТ 1 февраля 2020, 16:03
В Ровно запретили гей-прайды 24 декабря 2019, 17:39
Столкновения в Харькове: открыто два производства, есть пострадавшие 15 сентября 2019, 18:45
Все новости
Главные новости
Испания прошла пик эпидемии коронавируса - министр здравоохранения
Коронавирус чуть притормозил 270 новых случаев, 22 выздоровели за сутки
Притула ответил, метит ли в кресло мэра Киева
В работе 70 вакцин от коронавируса, есть три "лидера" – ВОЗ
Все новости
советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

советы

Как использовать резиновые перчатки и для чего они нужны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів