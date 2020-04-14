ЛГБТ-активисты подали в суд из-за заявления Филарета о коронавирусе от однополых браков
Общественная организация "Инсайт", которая занимается поддержкой ЛГБТКИ-людей, подала иск в Шевченковский райсуд Киева с требованием к патриарху Филарету опровергнуть заявления, что причиной пандемии коронавируса являются однополые браки.
Источник: пост организации в Facebook
Дословно: "Наши адвокаты отправили иск в Шевченковский районный суд города Киева.
Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее".
Детали: В ОО добавили, что о моральном ущербе не заявляли, потому что для них, как и для многих представителей ЛГБТКИ-сообщества, – "это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства".
В "Инсайте" выразили надежду, что "карантин не помешает суду вовремя получить иск и принять решение о возможности открытия производства".
Что было раньше: Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что одной из основных причин пандемии коронавируса являются однополые браки.
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Предыстория:
- Всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
- За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.