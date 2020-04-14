70% українців за продовження карантину, якщо ситуація погіршиться

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Вівторок, 14 квітня 2020, 11:34

Понад дві третини українців підтримують рішення про можливе продовження карантину до червня, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршуватиметься.    

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 квітня

Дослівно: "70% підтримують можливе рішення щодо продовження карантинних заходів у разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу до червня цього року". 

 

Деталі: Проти продовження карантину виступають 23%. Найбільше таких серед мешканців Півдня, бідніших респондентів, прихильників партій Шарія, "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".

80% опитаних підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят, 75%  – на час травневих свят.   

 

Крім того,  27% опитаних готові взяти участь в охороні громадського порядку на волонтерських засадах спільно з патрулями Нацгвардії або поліції. 69% – не готові. 

 

Дослідження проходило серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Що було раніше: Понад 90% киян заявили, що підтримують вимогу носити маски у громадських місцях під час карантину, водночас майже третина проти заборони на відвідування парків, лісів і прибережних зон.

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Передісторія: 

  • В Україні із 12 березня до 24 квітня запровадили карантин. Міста позакривали усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрили, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Пропуск у наземний транспорт здійснюється за спецперепусками, які видають лише окремим категоріям людей.
  • 30 березня Кличко посварив киян за пікніки, заявивши, що якщо будуть "шатанія" і тусовки – то буде катастрофа.
  • 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину
  • З 6 квітн, в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

Українська правда
Теми: карантин коронавірус опитування


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