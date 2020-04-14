ДБР: Луценко не мав права займатись справами Майдану, бо є свідком

Державне бюро розслідувань повідомляє, що ексгенпрокурор Юрій Луценко незаконно передав розслідування справ Майдану від МВС до ГПУ, оскільки він є свідком трагічних подій під час Революції гідності.

Джерело: пресслужба ДБР у Facebook

Дослівно: "Повідомлення Луценка Ю. про його особисту присутність під час подій, пов’язаних з підпалом офісу "Партії регіонів" вказує на незаконність прийняття ним процесуальних рішень у цьому провадженні, де він є свідком, та може свідчити про конфлікт інтересів при прийняття рішення про зміну підслідності у кримінальному провадженні".

Деталі: У ДБР відзначили, що розстріли на Майдані та прилеглих вулицях у Києві 18 лютого 2014 року розпочалися після підпалу офісу "Партії регіонів". Досудове розслідування у справі за фактом вбивства Володимира Захарова з 18 лютого 2014 року до 15 листопада 2017 року проводили слідчі МВС, які сформували основну доказову базу.

А після зміни Луценком підслідності у справі і передачі її до Департаменту спецрозслідування ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка слідчі дії у провадженні не проводилися.

Також повідомляється, що рішення про виділення кримінального провадження щодо екснардепа Тетяни Чорновол та визначення підслідності у ньому за ДБР прийняв 25 березня Департамент ГПУ, який перебував у підпорядкуванні заступника генпрокурора Віктора Трепака.

У ДБР відзначили, що перший заступник директора бюро Олександр Бабіков не є керівником органу досудового розслідування і не може приймати процесуальні рішення чи впливати на хід розслідування справи щодо Чорновол.

А висловлювання Луценка про те, що Януковичу, Захарченку, Якименку і Шуляку повідомили про підозру у грудні 2018 року, і що подані клопотання про дозвіл на заочне засудження цих людей блокувалися адвокатами серед яких був Бабіков, у ДБР назвали недостовірними.

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