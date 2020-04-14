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ГБР: Луценко не имел права заниматься делами Майдана, потому что является свидетелем

Вторник, 14 апреля 2020, 12:29
ГБР: Луценко не имел права заниматься делами Майдана, потому что является свидетелем

Государственное бюро расследований сообщает, что экс-генпрокурор Юрий Луценко незаконно передал расследование дел Майдана от МВД в ГПУ, поскольку он является свидетелем трагических событий во время Революции достоинства.

Источник: пресс-служба ГБР в Facebook

Дословно: "Сообщение Луценко Ю. о его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса "Партии регионов" указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем, и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности в уголовном производстве".

Детали: В ГБР отметили, что расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в Киеве 18 февраля 2014 года начались после поджога офиса "Партии регионов". Досудебное расследование в деле по факту убийства Владимира Захарова с 18 февраля 2014 года до 15 ноября 2017 года проводили следователи МВД, которые сформировали основную доказательную базу.

А после изменения Луценко подследственности в деле и передачи его в Департамент спецрасследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка следственные действия в производстве не проводились.

Также сообщается, что решение о выделении уголовного производства в отношении экс-нардепа Татьяны Черновол и определение подследственности в нем за ГБР принял 25 марта Департамент ГПУ, который находился в подчинении заместителя генпрокурора Виктора Трепака.

В ГБР отметили, что первый заместитель директора бюро Александр Бабиков не является руководителем органа досудебного расследования и не может принимать процессуальные решения или влиять на ход расследования дела в отношении Черновол.

А высказывания Луценко о том, что Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку сообщили о подозрении в декабре 2018 года, и что поданные ходатайства о разрешении на заочное осуждение этих людей блокировались адвокатами среди которых был Бабиков, в ГБР назвали недостоверными.

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Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

Украинская правда

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Темы: ГБРЛуценкоМайданЧерновол Татьяна
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