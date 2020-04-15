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Головлікар, який показував Путіну спецлікарню, подолав коронавірус

Середа, 15 квітня 2020, 10:00
Головлікар, який показував Путіну спецлікарню, подолав коронавірус

Головний лікар медичного центру в російській Комунарці Денис Проценко вилікувався від коронавіруса і повернувся до виконання своїх обов'язків.

Джерело: пост Проценка в Facebook

Пряма мова: "Два негативних аналізи. Ізоляція завершена – повноцінний робочий день. Детальніше напишу, як повернуся з червоної зони".

Що було раніше: 31 березня стало відомо, що у лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію московською лікарнею з хворими COVID-19, виявили новий коронавірус.

Знати більше: Скільки хворих на коронавірус в Україні та світі

Передісторія:

  • 25 березня Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення вірусу.
  • З 27 березня Росія припинила регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.
  • 30 березня мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові карантинні заходи. Повідомлялось, що найближчим часом жителі Москви і Підмосков'я зможуть виходити на вулицю тільки за спецперепустками.  
  • Станом на 14 квітня у Росії майже 21 тисяча 102 особи захворіли на коронавірусну інфекцію.

Українська правда

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Теми: Росіякоронавірус
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