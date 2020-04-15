Головлікар, який показував Путіну спецлікарню, подолав коронавірус
Середа, 15 квітня 2020, 10:00
Головний лікар медичного центру в російській Комунарці Денис Проценко вилікувався від коронавіруса і повернувся до виконання своїх обов'язків.
Джерело: пост Проценка в Facebook
Пряма мова: "Два негативних аналізи. Ізоляція завершена – повноцінний робочий день. Детальніше напишу, як повернуся з червоної зони".
Що було раніше: 31 березня стало відомо, що у лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію московською лікарнею з хворими COVID-19, виявили новий коронавірус.
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Передісторія:
- 25 березня Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення вірусу.
- З 27 березня Росія припинила регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.
- 30 березня мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові карантинні заходи. Повідомлялось, що найближчим часом жителі Москви і Підмосков'я зможуть виходити на вулицю тільки за спецперепустками.
- Станом на 14 квітня у Росії майже 21 тисяча 102 особи захворіли на коронавірусну інфекцію.
Українська правда