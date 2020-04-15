Головлікар, який показував Путіну спецлікарню, подолав коронавірус

Головний лікар медичного центру в російській Комунарці Денис Проценко вилікувався від коронавіруса і повернувся до виконання своїх обов'язків.

Джерело: пост Проценка в Facebook

Пряма мова: "Два негативних аналізи. Ізоляція завершена – повноцінний робочий день. Детальніше напишу, як повернуся з червоної зони".

Що було раніше: 31 березня стало відомо, що у лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію московською лікарнею з хворими COVID-19, виявили новий коронавірус.

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