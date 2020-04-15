Главврач, который показывал Путину спецбольницу, вылечился от коронавируса
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Среда, 15 апреля 2020, 10:00
Главный врач медицинского центра в российской Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса и приступил к своим обязанностям.
Источник: пост Проценко в Facebook
рямая речь: "Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны".
Что было раньше: 31 марта стало известно, что у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.
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Предыстория:
- 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса.
- С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
- 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах. Сообщалось, что в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
Украинская правда
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