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Главврач, который показывал Путину спецбольницу, вылечился от коронавируса

Среда, 15 апреля 2020, 10:00
Главврач, который показывал Путину спецбольницу, вылечился от коронавируса

Главный врач медицинского центра в российской Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса и приступил к своим обязанностям.

Источник: пост Проценко в Facebook  

рямая речь: "Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны".

Что было раньше: 31 марта стало известно, что у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. 

Знать больше: Сколько больных коронавирусом в Украине и мире

Предыстория:

  • 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса.
  • С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
  • 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах. Сообщалось, что в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
  • По состоянию на 14 апреля в России почти 21 102 человека заболели коронавирусной инфекцией.

Украинская правда

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Темы: Росcиякоронавирус
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