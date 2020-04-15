Главврач, который показывал Путину спецбольницу, вылечился от коронавируса

Главный врач медицинского центра в российской Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса и приступил к своим обязанностям.

Источник: пост Проценко в Facebook

рямая речь: "Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны".

Что было раньше: 31 марта стало известно, что у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.

Знать больше: Сколько больных коронавирусом в Украине и мире

Предыстория: