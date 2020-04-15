Еще 4 священнослужителя подхватили COVID-19: в Лавре и монастыре УПЦ МП

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Среда, 15 апреля 2020, 12:31

Из случаев коронавируса, зарегистрированных за минувшие сутки в столице, еще один - в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс конференции

Прямая речь: "Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания - их госпитализируют".

Детали: По словам мэра, 14 апреля из Лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии. Осуществили забор образцов на ПЦР тестирования в 20 человек из семинарии.

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Предыстория: 

  • 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон НаумУ обоих подтвердили коронавирус.
  • Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.
  • Из-за всвышки коронавируса Лавру закрыли на карантин. В то же время предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения в храмы, несмотря на карантин.  

Украинская правда
Темы: коронавирус Киев церковь


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