Еще 4 священнослужителя подхватили COVID-19: в Лавре и монастыре УПЦ МП

Из случаев коронавируса, зарегистрированных за минувшие сутки в столице, еще один - в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс конференции

Прямая речь: "Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания - их госпитализируют".

Детали: По словам мэра, 14 апреля из Лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии. Осуществили забор образцов на ПЦР тестирования в 20 человек из семинарии.

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