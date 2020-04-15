Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинський напередодні зустрічався з Онуфрієм

Середа, 15 квітня 2020, 15:12
Новинський напередодні зустрічався з Онуфрієм

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський, який повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус, напередодні передав предстоятелю УПЦ МП  Онуфрію 850 тисяч медичних масок.

Джерело: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на фонд Новинського

Дослівно: "14 квітня 2020 року народний депутат Вадим Новинський передав 850 тисяч з 1 мільйона медичних масок, закуплених Фондом на честь Покрова Пресвятої Богородиці, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію".

Деталі: Зазначається, що з благословення предстоятеля маски будуть безкоштовно роздаватися вірянам у парафіях УПЦ (у всіх областях України) для забезпечення максимальної безпеки парафіян, які приймуть рішення взяти участь у святкових Великодніх богослужіннях.

Зазначається, що це якісні тришарові маски, з захисним шаром всередині.

 

Пряма мова Онуфрія: "Всі ці маски ми передамо в наші єпархії, і вони будуть передавати їх людям, які потребують сьогодні такої допомоги для боротьби з хворобою. Нехай Господь дає вам сили, благословляю вас".

Нагадаємо: Депутат Вадим Новинський 15 квітня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію, але симптомів хвороби у нього немає. Новинський зазначив, що його стан в нормі, температура 36,8, а комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • Через спалах коронавірусу Києво-Печерську Лавру закрили на карантин. Там виявили уже з 100 хворих на коронавірус. Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.
  • 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон НаумВ обох підтвердили коронавірус.
  • Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Новинськийкоронавірусцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Новинський
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища
Суд арештував приховані активи Новинського на 10,5 мільярда: сховав 230 об'єктів нерухомості
Останні новини
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
Усі новини...
Реклама: