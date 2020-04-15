Новинський напередодні зустрічався з Онуфрієм
Позафракційний народний депутат Вадим Новинський, який повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус, напередодні передав предстоятелю УПЦ МП Онуфрію 850 тисяч медичних масок.
Джерело: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на фонд Новинського
Дослівно: "14 квітня 2020 року народний депутат Вадим Новинський передав 850 тисяч з 1 мільйона медичних масок, закуплених Фондом на честь Покрова Пресвятої Богородиці, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію".
Деталі: Зазначається, що з благословення предстоятеля маски будуть безкоштовно роздаватися вірянам у парафіях УПЦ (у всіх областях України) для забезпечення максимальної безпеки парафіян, які приймуть рішення взяти участь у святкових Великодніх богослужіннях.
Зазначається, що це якісні тришарові маски, з захисним шаром всередині.
Пряма мова Онуфрія: "Всі ці маски ми передамо в наші єпархії, і вони будуть передавати їх людям, які потребують сьогодні такої допомоги для боротьби з хворобою. Нехай Господь дає вам сили, благословляю вас".
Нагадаємо: Депутат Вадим Новинський 15 квітня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію, але симптомів хвороби у нього немає. Новинський зазначив, що його стан в нормі, температура 36,8, а комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми.
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Передісторія:
- Через спалах коронавірусу Києво-Печерську Лавру закрили на карантин. Там виявили уже з 100 хворих на коронавірус. Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.
- 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.
- Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.