Новинский накануне встречался с Онуфрием
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский, который сообщил о положительном результате теста на коронавирус, накануне передал предстоятелю УПЦ МП Онуфрий 850 тысяч медицинских масок.
Источник: информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на фонд Новинского
Дословно: "14 апреля 2020 года народный депутат Вадим Новинский передал 850 000 из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию".
Детали: Отмечается, что по благословению предстоятеля маски будут бесплатно раздаваться верующим в приходах УПЦ (во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях.
Отмечается, что это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри.
Прямая речь Онуфрия: "Все эти маски мы передадим в наши епархии, и они будут передаваться людям, которые нуждаются сегодня в такой помощи для борьбы с болезнью. Пусть Господь дает вам силы, благословляю вас".
Напомним: Депутат Вадим Новинский 15 апреля сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекциею, но симптомов болезни у него нет. Новинский отметил, что его состояние в норме, температура 36,8, а компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы.
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Предыстория:
- Из-за всвышки коронавируса Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. В то же время предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения в храмы, несмотря на карантин.
- 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.
- Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.