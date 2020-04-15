Новинский накануне встречался с Онуфрием

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский, который сообщил о положительном результате теста на коронавирус, накануне передал предстоятелю УПЦ МП Онуфрий 850 тысяч медицинских масок.

Источник: информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на фонд Новинского

Дословно: "14 апреля 2020 года народный депутат Вадим Новинский передал 850 000 из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию".

Детали: Отмечается, что по благословению предстоятеля маски будут бесплатно раздаваться верующим в приходах УПЦ (во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях.

Отмечается, что это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри.

Прямая речь Онуфрия: "Все эти маски мы передадим в наши епархии, и они будут передаваться людям, которые нуждаются сегодня в такой помощи для борьбы с болезнью. Пусть Господь дает вам силы, благословляю вас".

Напомним: Депутат Вадим Новинский 15 апреля сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекциею, но симптомов болезни у него нет. Новинский отметил, что его состояние в норме, температура 36,8, а компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы.

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