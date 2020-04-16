Суд відпустив під особисте забов’язання колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка.

Джерело: адвокат Євгенія Закревська у Facebook

Пряма мова Закревської: "Володимиру Косенку особисте зобов‘язання – виконувати процесуальні обов‘язки, утриматись від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботу".

Деталі: Бійцю "Омеги" не надягнуть електронний браслет.

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