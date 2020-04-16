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Підозрюваного у розстрілах майданівців відпустили під особисте зобов’язання

Четвер, 16 квітня 2020, 20:29
Підозрюваного у розстрілах майданівців відпустили під особисте зобов’язання

Суд відпустив під особисте забов’язання колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка.

Джерело: адвокат Євгенія Закревська у Facebook

Пряма мова Закревської: "Володимиру Косенку особисте зобов‘язання – виконувати процесуальні обов‘язки, утриматись від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботу".

Деталі: Бійцю "Омеги" не надягнуть електронний браслет.

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Як Зеленський та його команда виконують обіцянку "не злити справи Майдану"

Передісторія: 

  • 20 лютого 2014 року, коли масові протести проти дій команди Віктора Януковича тривали вже три місяці, на Майдані Незалежності у Києві розстріляли протестувальників. За даними МОЗ, 18-20 лютого загинули 82 людини (71 "майданівець" та 11 силовиків), постраждали понад 600 осіб. За даними місії ООН, тоді померли 98 осіб (84 протестувальників, 13 силовиків і випадковий чоловік). На сайті "Небесної сотні" значиться 107 імен.
  • За злочини проти Майдану покарано лише декількох виконавців. За майже 6 років розслідування ініціаторів і організаторів розстрілів не встановлено.
  • У січні 2020 року генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Сергій Горбатюк так організував слідство у справах Майдану, що не вдалося встановити замовників злочинів. Зараз справу веде Держбюро розслідувань.
  • Представники родин героїв "Небесної сотні" звернулися до президента Володимира Зеленського, голови ВР Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки щодо того, що діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, погрожують "майданівцям", вимагають перегляду законодавства і розслідування проти учасників "Революції гідності".
  • Венедіктова вважає, що для справедливого і чесного розслідування справ щодо Євромайдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.

Українська правда

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Теми: Майдансуд
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