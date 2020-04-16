Подозреваемого в расстрелах майдановцев отпустили под личное обязательство

Суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко.

Источник: адвокат Евгения Закревская в Fаcebook

Прямая речь Закревской: "Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы".

Детали: Бойцу "Омеги" не наденут электронный браслет.

Читайте также: "Беркут", боевики и харьковские террористы. Сможет ли Украина наказать виновных после обмена

Как Зеленский и его команда выполняют обещание "не слить дела Майдана"

Предыстория: