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Подозреваемого в расстрелах майдановцев отпустили под личное обязательство

Четверг, 16 апреля 2020, 20:29
Подозреваемого в расстрелах майдановцев отпустили под личное обязательство

Суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко.

Источник: адвокат Евгения Закревская в Fаcebook

Прямая речь Закревской: "Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы".

Детали: Бойцу "Омеги" не наденут электронный браслет.

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Как Зеленский и его команда выполняют обещание "не слить дела Майдана"

Предыстория:

  • 20 февраля 2014 года, когда массовые протесты против действий команды Виктора Януковича длились уже три месяца, на Майдане Независимости в Киеве расстреляли протестующих. По данным МОЗ, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 "майдановец" и 11 силовиков), пострадали более 600 человек. По данным миссии ООН, тогда погибли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и случайный человек). На сайте "Небесной сотни" числится 107 имен.
  • За преступления против Майдана наказаны лишь нескольких исполнителей. За почти 6 лет расследования инициаторы и организаторы расстрелов не установлены.
  • В января 2020 года генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Сергей Горбатюктак организовал следствие по делам Майдана, что не удалось установить заказчиков преступлений. Сейчас дело ведет Госбюро расследований.
  • Представители семей героев "Небесной сотни" обратились к президентуВладимиру Зеленскому, главе ВР Дмитрия Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке в связи с тем, что деятели режима Януковича хвалятся безнаказанностью, угрожают "майдановцам", требуют пересмотра законодательства и расследования против участников "Революции достоинства".
  • Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана от 2014 года.

Украинская правда
Темы: Майдансуд
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