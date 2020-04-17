Кличко: У Києві задимлення, радіації немає, гасити пожежі кілька днів
У Києві відбулося задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає, на гасіння пожеж знадобиться кілька днів.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко після наради у Чорнобильській зоні
Пряма мова: "Ми бачимо багато пожежних машин і бригад. Зараз усі осередки займання в Чорнобильській зоні. Були на нараді. Отримали інформацію, що забруднення радіаційного повітря немає. Усі осередки займання пов'язані з сильним вітром з учора. Відкритих осередків немає.
Потрібно декілька днів для того, щоб все загасити…
Пожежники говорять, що забруднення радіацією повітря немає. Експерти виміряли дозиметром, починаючи з Києва до Чорнобиля. Отримали інформацію від експертів у Чорнобилі – можу сказати, що тільки в Києві задимлення і забруднення повітря – в результаті підпалів і диму, радіації немає".
Деталі: Кличко пояснив, що зранку поїхав у зону відчуження (Київська область), щоб побачити та показати, яка розвивається ситуація.
Передісторія:
- У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.
- 16 квітня від вечір вітер змінив напрямок – і у київському повітрі з’явилися продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та з зоні відчуження у Київській області. Киянам радили не відчиняти вікна.
- Індекс якості повітря QIAir показав, що у деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".
- Поліція Київської області вручила двом людям підозри у причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження.