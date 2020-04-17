Кличко: У Києві задимлення, радіації немає, гасити пожежі кілька днів

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 09:59

У Києві відбулося задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає, на гасіння пожеж знадобиться кілька днів.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко після наради у Чорнобильській зоні

Пряма мова: "Ми бачимо багато пожежних машин і бригад. Зараз усі осередки займання в Чорнобильській зоні. Були на нараді. Отримали інформацію, що забруднення радіаційного повітря немає. Усі осередки займання пов'язані з сильним вітром з учора. Відкритих осередків немає.

Потрібно декілька днів для того, щоб все загасити…

Пожежники говорять, що забруднення радіацією повітря немає. Експерти виміряли дозиметром, починаючи з Києва до Чорнобиля. Отримали інформацію від експертів у Чорнобилі – можу сказати, що тільки в Києві задимлення і забруднення повітря – в результаті підпалів і диму, радіації немає".

Деталі: Кличко пояснив, що зранку поїхав у зону відчуження (Київська область), щоб побачити та показати, яка розвивається ситуація.

Теми: Київ Чорнобиль пожежа Віталій Кличко


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