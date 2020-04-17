Кличко: В Киеве задымление, радиации нет, тушить пожары несколько дней

В Киеве произошло задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнение радиацией нет, на тушение пожаров понадобится несколько дней.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко после совещания в Чернобыльской зоне

Прямая речь: "Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых очагов нет.

Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить...

Пожарные говорят, что загрязнение радиацией воздух нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получили информацию от экспертов в Чернобыле – могу сказать, что в Киеве только задымление и загрязнения воздуха – в результате поджогов и дыма, радиации нет".

Детали: Кличко объяснил, что утром поехал в зону отчуждения (Киевская область), чтобы увидеть и показать, как развивается ситуация.

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