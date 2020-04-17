Кличко: В Киеве задымление, радиации нет, тушить пожары несколько дней
В Киеве произошло задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнение радиацией нет, на тушение пожаров понадобится несколько дней.
Источник: городской глава Киева Виталий Кличко после совещания в Чернобыльской зоне
Прямая речь: "Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых очагов нет.
Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить...
Пожарные говорят, что загрязнение радиацией воздух нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получили информацию от экспертов в Чернобыле – могу сказать, что в Киеве только задымление и загрязнения воздуха – в результате поджогов и дыма, радиации нет".
Детали: Кличко объяснил, что утром поехал в зону отчуждения (Киевская область), чтобы увидеть и показать, как развивается ситуация.
Предыстория:
- В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
- 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.
- Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно"
- Полиция Киевской области вручила двум людям подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне.