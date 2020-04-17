Кличко: В Киеве задымление, радиации нет, тушить пожары несколько дней

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Пятница, 17 апреля 2020, 09:59

В Киеве произошло задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнение радиацией нет, на тушение пожаров понадобится несколько дней.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко после совещания в Чернобыльской зоне

Прямая речь: "Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых очагов нет.

Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить...

Пожарные говорят, что загрязнение радиацией воздух нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получили информацию от экспертов в Чернобыле – могу сказать, что в Киеве только задымление и загрязнения воздуха – в результате поджогов и дыма, радиации нет".

Детали: Кличко объяснил, что утром поехал в зону отчуждения (Киевская область), чтобы увидеть и показать, как развивается ситуация.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
  • 16 апреля под вечер ветер изменил направление – и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.
  • Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно"
  • Полиция Киевской области вручила двум людям подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне.

Темы: Киев Чернобыль пожар Виталий Кличко


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