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На Великдень біля усіх храмів Києва виставлять поліцію

П'ятниця, 17 квітня 2020, 16:02
На Великдень біля усіх храмів Києва виставлять поліцію

На Великдень поблизу 179 храмів Києва чергуватимуть поліцейські та нацгвардійці, щоб не допустити порушення карантину.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Для підтримання правопорядку буде залучена достатня кількість поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Вони чергуватимуть поблизу 179 культових споруд, розташованих на території столиці.

Поліцейські патрулюватимуть територію поблизу церков та храмів, аби підтримати правопорядок і попередити можливі порушення протиепідемічних заборон".

Деталі: Відзначається, що правоохоронці заступлять на службу біля цих об’єктів з вечора напередодні Великодня.

Повідомляється, що поліцейські зустрічались з представниками церков та священнослужителями різних релігійних організацій і наголошували на дотриманні карантину для запобігання поширенню коронавірусу.

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Передісторія: 

  • Християни західного обряду у 2020 році відзначали Великдень 12 квітня, а східного обряду – святкуватимуть 19 квітня.
  • В Офісі президента наголошували, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.
  • У Києво-Печерській лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, двоє людей померли. Святиню закрили на карантин.  Але предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння.
  • Великодні богослужіння транслюватимуть на центральних телеканалах.

Українська правда

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Теми: Київполіціясвяткуваннякоронавірускарантин
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