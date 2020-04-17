На Великдень біля усіх храмів Києва виставлять поліцію

На Великдень поблизу 179 храмів Києва чергуватимуть поліцейські та нацгвардійці, щоб не допустити порушення карантину.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Для підтримання правопорядку буде залучена достатня кількість поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Вони чергуватимуть поблизу 179 культових споруд, розташованих на території столиці.

Поліцейські патрулюватимуть територію поблизу церков та храмів, аби підтримати правопорядок і попередити можливі порушення протиепідемічних заборон".

Деталі: Відзначається, що правоохоронці заступлять на службу біля цих об’єктів з вечора напередодні Великодня.

Повідомляється, що поліцейські зустрічались з представниками церков та священнослужителями різних релігійних організацій і наголошували на дотриманні карантину для запобігання поширенню коронавірусу.

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