На Пасху возле всех храмов Киева выставят полицию
На Пасху вблизи 179 храмов Киева будут дежурить полицейские и нацгвардейци, чтобы не допустить нарушения карантина.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Дословно: "Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы.
Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов, чтобы поддержать правопорядок и предупредить возможные нарушения противоэпидемических запретов".
Детали: Отмечается, что правоохранители заступят на службу возле этих объектов с вечера накануне Пасхи.
Сообщается, что полицейские встречались с представителями церквей и священнослужителями различных религиозных организаций и говорили о необходимости соблюдения карантина для предотвращения распространения коронавируса.
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Предыстория:
- Христиане западного обряда в 2020 году отмечали Пасху 12 апреля, восточного обряда – будут праздновать 19 апреля.
- В Офисе президента отметили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
- В Киево-Печерской лавре уже более 90 подтвержденных случаев СOVID-19, два человека умерли. Святыню закрыли на карантин. Но предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения.
- Пасхальные богослужения будут транслировать на центральных телеканалах.