Возле всех храмов Киева выставят полицию
На Пасху вблизи 179 храмов Киева будут дежурить полицейские и нацгвардейци, чтобы не допустить нарушения карантина.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Дословно: "Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы.
Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов, чтобы поддержать правопорядок и предупредить возможные нарушения противоэпидемических запретов".
Детали: Отмечается, что правоохранители заступят на службу возле этих объектов с вечера накануне Пасхи.
Сообщается, что полицейские встречались с представителями церквей и священнослужителями различных религиозных организаций и говорили о необходимости соблюдения карантина для предотвращения распространения коронавируса.