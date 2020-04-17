На Пасху вблизи 179 храмов Киева будут дежурить полицейские и нацгвардейци, чтобы не допустить нарушения карантина.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы.

Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов, чтобы поддержать правопорядок и предупредить возможные нарушения противоэпидемических запретов".

Детали: Отмечается, что правоохранители заступят на службу возле этих объектов с вечера накануне Пасхи.

Сообщается, что полицейские встречались с представителями церквей и священнослужителями различных религиозных организаций и говорили о необходимости соблюдения карантина для предотвращения распространения коронавируса.