Повітря в Києві покращилося, третє місце у світовому антирейтингу
Субота, 18 квітня 2020, 16:32
Якість повітря у Києві покращилася, порівняно з ранковими показниками.
Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir
Деталі: Станом на 16:26 індекс забруднення повітря Києва складає 151 одиницю.
Це все ще характеризується як небезпечний рівень, однак тепер Київ є третім за рівнем забруднення повітря, а не першим.
На першому місці місто Янгон у М'янмі (156), на другому – Джакарта, Індонезія (155).
До прикладу, в китайському Шанхаї індекс забруднення повітря становить наразі лише 105 одиниць.
Що передувало: Станом на 12:44 суботи, згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ був найбруднішим містом світу з індексом забрудення 316 одиниць.
Передісторія:
- 16 квітня ввечері мешканці Києва відчули сильний запах диму. Виявилося, що це результат пожеж в екосистемах районів, що розташовані на північний захід від столиці.
- Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря.
- Проте вже 17 квітня вдень українська столиця опустилася у рейтингу найбрудніших міст світу з 1 на 9 місце.
- Увечері 17 квітня Київ знову був першим з індексом 376 одиниць.
Українська правда