Повітря в Києві покращилося, третє місце у світовому антирейтингу

Якість повітря у Києві покращилася, порівняно з ранковими показниками.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Станом на 16:26 індекс забруднення повітря Києва складає 151 одиницю.

Це все ще характеризується як небезпечний рівень, однак тепер Київ є третім за рівнем забруднення повітря, а не першим.

На першому місці місто Янгон у М'янмі (156), на другому – Джакарта, Індонезія (155).

До прикладу, в китайському Шанхаї індекс забруднення повітря становить наразі лише 105 одиниць.

Що передувало: Станом на 12:44 суботи, згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ був найбруднішим містом світу з індексом забрудення 316 одиниць.

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