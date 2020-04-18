Повітря в Києві покращилося, третє місце у світовому антирейтингу

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Субота, 18 квітня 2020, 16:32

Якість повітря у Києві покращилася, порівняно з ранковими показниками.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

 

Деталі: Станом на 16:26 індекс забруднення повітря Києва складає 151 одиницю.

Це все ще характеризується як небезпечний рівень, однак тепер Київ є третім за рівнем забруднення повітря, а не першим.

На першому місці місто Янгон у М'янмі (156), на другому – Джакарта, Індонезія (155).

До прикладу, в китайському Шанхаї індекс забруднення повітря становить наразі лише 105 одиниць.

Що передувало: Станом на 12:44 суботи, згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ був найбруднішим містом світу з індексом забрудення 316 одиниць.

Передісторія:

  • 16 квітня ввечері мешканці Києва відчули сильний запах диму. Виявилося, що це результат пожеж в екосистемах районів, що розташовані на північний захід від столиці.
  • Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря.
  • Проте вже 17 квітня вдень українська столиця опустилася у рейтингу найбрудніших міст світу з 1 на 9 місце.
  • Увечері 17 квітня Київ знову був першим з індексом 376 одиниць.

Українська правда


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