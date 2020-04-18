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Воздух в Киеве улучшился, третье место в мировом антирейтинге

Суббота, 18 апреля 2020, 16:32
Воздух в Киеве улучшился, третье место в мировом антирейтинге

Качество воздуха в Киеве улучшилась по сравнению с утренними показателями.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

 

Детали: По состоянию на 16:26 индекс загрязнения воздуха Киева составляет 151 единицу.

Это все еще характеризуется как опасный уровень, однако теперь Киев является третьим по уровню загрязнения воздуха, а не первым.

На первом месте город Янгон в Мьянме (156), на втором – Джакарта, Индонезия (155).

К примеру, в китайском Шанхае индекс загрязнения воздуха составляет только 105 единиц.

Что предшествовало: На 12:44 субботы, согласно мировому рейтингу по индексу качества воздуха QIAir, Киев был самым грязным городом мира с индексом загрязнения 316 единиц.

Предыстория:

  • 16 апреля вечером жители Киева почувствовали сильный запах дыма. Оказалось, что это результат пожаров в экосистемах районов, расположенных на северо-запад от столицы.
  • Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев - мировой лидер по загрязненному воздуху.
  • Однако уже 17 апреля днем украинская столица опустилась в рейтинге самых грязных городов мира с 1 на 9 место.
  • Вечером 17 апреля Киев снова стал первым в антирейтинге с индексом 376 единиц.

Украинская правда

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