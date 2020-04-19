Головні новини суботи і ночі: коронавірус у медиків, зміни до бюджету

Коронавірус в Україні виявили у майже тисячі медиків, президент підписав зміни до бюджету — актуальні новини 18 квітня.

Про коронавірус

За добу коронавірус в Україні виявили майже у сотні медиків

Загалом з початку пандемії в Україні захворіло 5106 людей, з них 332 дитини та 978 медичних працівників.

Про бюджет

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2020 рік щодо фінансування боротьби з поширенням коронавірусу.

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