Главные новости субботы и ночи: коронавирус у медиков, изменения в бюджет
Коронавирус в Украине обнаружили почти у тысячи медиков, президент подписал изменения в бюджет — актуальные новости 18 апреля.
О коронавирусе
За сутки коронавирус в Украине обнаружили почти в сотни медиков
Всего с начала пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка и 978 медицинских работников.
О бюджете
Президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год по финансированию борьбы с распространением коронавируса.
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