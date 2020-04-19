Главные новости субботы и ночи: коронавирус у медиков, изменения в бюджет

Коронавирус в Украине обнаружили почти у тысячи медиков, президент подписал изменения в бюджет — актуальные новости 18 апреля.

О коронавирусе

За сутки коронавирус в Украине обнаружили почти в сотни медиков

Всего с начала пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка и 978 медицинских работников.

О бюджете

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год по финансированию борьбы с распространением коронавируса.

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