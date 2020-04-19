19 квітня. No time to die: 600 тисяч одужавших,  Росія в трійці за темпами росту, Трамп звинувачує Китай

Офіційні дані, актуальні на 13:00 19 квітня

Україна. Кількість нових інфікованих зменшується другий день поспіль

За весь час пандемії в Україні виявили 5 549 хворих коронавірусом. Майже чверть з них, 1 301, – медичні працівники. Ще 358 дітей.

Одужали після хвороби 347 людей, померли – 141.

Серед померлих 75 чоловіків і 66 жінок, 86% з них – старші 50 років.

Найбільше уражена коронавірусом Чернівецька область – 889 хворих та Київ – 801.

У лікарнях, які перші прийматимуть хворих на коронавірус, є 2 071 апарат штучної вентиляції легень. Використовують нині трохи більше 8%.

У Сторожинецькій центральній райлікарні Чернівецької області закінчилися місця для важких хворих. Усі апарати ШВЛ та оксигенатори зайняті.

Кількість нових хворих в Україні зменшується другий день поспіль.

За минулу добу:

343 встановлених хворих, з них 26 дітей і 53 медпрацівників

встановлених хворих, з них 26 дітей і 53 медпрацівників 8 летальних випадків

летальних випадків 72 людей одужали, з них 1 дитина та 12 медпрацівників.

Госпіталізували 97 людей.

У Збройних силах три нових випадки інфікування, усього 32 хворих. На фронті – без змін, жодного хворого з початку пандемії.

Три нових випадки інфікування у Державній прикордонній службі – усі на Закарпатті, де виявили першого хворого.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів: у Криму 45 інфікованих, на Донеччині – 36, на Луганщині – 21.

За всіма цифрами щодо ситуації з коронавірусом слідкуйте на картах і графіках "Української правди".

Великдень

Випробування Великоднем не пройшла Свято-Успенська Святогірська Лавра (УПЦ МП) на Донеччині. Священники провели нічне богослужіння у присутності значної кількості вірян, які до того ж, здебільшого, були без масок.

Скріншот з трансляції Святогірської лаври

За приїздом Благодатного вогню до іншого храму УПЦ МП, Свято-Воскресенського в Києві, слідкувала поліція. Попри карантин, керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній закликав вірян прийти на вулицю Лаврську.

У Луцьку священник ПЦУ Степан Гайгель ходив вулицями і освячував людям великодні кошики.

Усього впродовж 18-19 квітня поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантину в храмах, найбільше – на Донеччині. Правоохоронці склали 3 адмінпротоколи та відкрили одне кримінальне провадження.

Масове відвідування церков тижнем раніше, на Вербну неділю, стало однією з причин стрибка кількості хворих, пояснює міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Світ. 600 тисяч одужавших

У всьому світі:

Захворіли: за весь період 2 331 099

Протягом доби кількість хворих трохи спала – 80,5 тисяч проти близько 87 тисяч напередодні.

Одужали: 598 584 (+26 733 за добу).

Померли: 160 952

Шостий день поспіль країнами з найбільшою добовою летальністю залишаються США, Велика Британія, Франція.

За кількістю нових випадків лідирує США та Британія. Вперше в трійку увірвалася Росія, де за добу зафіксовано 4 278 нових хворих. Високі темпи розповсюдження хвороби також фіксують у Бразилії, де за останні 24 години з’явилось 2 763 хворих.

США. Покарати Китай за брехню

У США за останню добу:

Загинуло – 1 981, це найменший показник за останні 3 дні

Від початку епідемії:

Загиблих – 39 090

Одужавших – близько 67 000. За минулу добу США стали країною з найбільшою кількістю тих, хто одужав.

Щоб виявити поширення коронавірусу, Сполучені Штати зробили найбільше тестів у світі – близько 3,7 мільйона, що становить більше 1% від населення країни.

Президент США Дональд Трамп заговорив про відповідальність, яку має понести Китай, якщо країна свідомо зменшувала кількість жертв коронавірусу.

"Це могло бути зупинене в Китаї ще до початку пандемії, а тепер весь світ страждає", – обурюється Трамп.

Велика Британія. День народження королеви без салютів

Померло за добу – 888. Від 7 квітня у Британії щоденно фіксують понад 700 смертей від коронавірусу тільки у лікарнях.

Всього за період епідемії померло – 15 464

Від початку епідемії:

Захворіло – 114 217. Майже щодня Британія потрапляє у трійку лідерів за кількістю хворих.

Через пандемію британська королева Єлизавета II вперше за 68 років свого правління попросила скасувати святкові салюти, які традиційно проходять на честь її дня народження 21 квітня.

Вчені інституту соціально-економічних досліджень (ISER) в Університеті Ессекса припускають, що карантинні обмеження можуть призвести до втрати 6,5 млн робочих місць – що становить близько однієї п'ятої від загальнонаціонального показника.

Британські епідеміологи та фахівці з громадського здоров’я запропонували провести тотальне тестування невеликого міста на 200 000-300 000 людей, як експериментальний варіант виходу з карантину. Якщо всі жителі в один момент покажуть негативний результат, то обмеження у місті можна буде зняти.

Франція. Відвідати рідних у будинках для літніх людей

У Франції за останню добу:

Загинуло – 642. Що значно менше показника минулої доби

Від початку епідемії:

Загиблих – 19 349

Одужавших – 36 588. Четвертий день поспіль знижується кількість госпіталізованих хворих із коронавірусом

Після двох місяців епідемії у Парижі в громадських місцях планують встановити ємності з антисептиками та змушують носити захисні маски у транспорті в час пік.

У деяких регіонах Франції дозволили по одному відвідувати рідних у будинках для літніх людей.

"Я не хочу, щоб в нас з часом більше літніх людей помирало від туги та суму, ніж від коронавірусу", – сказав Фредерік Бьерре, голова соціального департаменту.

Австралія чекає розслідування, ОАЕ вводять величезні штрафи за фейки

Австралія вимагає міжнародного розслідування поширення коронавірусу, щоб знати подробиці про походження хвороби, інформування про неї та підходи до боротьби. Міністр закордонних справ країни буде домагатись створення міжнародного органу поза ВООЗ.

Об'єднані Арабські Емірати будуть штрафувати на суму до 5,5 тисяч доларів людей, які поширюватимуть інформацію про коронавірус, яка суперечить офіційним заявам.

Туреччина зафіксувала загалом понад 82,3 тисячі хворих, обігнавши у цифрах Іран. Тепер у країні найвищий рівень захворюваності на Близькому Сході.

Лікарі в Японії попереджають, що медична система країни може "зламатись" на тлі хвилі нових випадків коронавірусу. Країна спочатку тримала вірус під контролем, але в суботу перетнула позначку у 10 тисяч випадків захворювання. Понад 200 осіб уже померли, столиця Токіо залишається найбільш постраждалим районом.

У Польщі кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 9 тисяч. Водночас, тамтешній уряд продовжив легальне перебування українцям за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії.

Хто планує послабити карантин?

У Південній Кореї зафіксували лише 8 нових випадків захворювання. Вперше з моменту загострення спалаху у середині лютого кількість інфекцій у країні скоротилась до однозначного числа.

Влада планує зняти деякі обмеження, зокрема, подумає над відкриттям громадських відкритих майданчиків і послабленням правил для спортивних споруд і ресторанів.

Іспанський прем'єр обіцяє полегшити карантин для дітей, які сидять вдома з 14 березня. Раніше мер Барселони, яка сама є матір’ю малюків, просила уряд дозволити дітям виходити на вулицю.

27 квітня жорсткі обмеження хочуть послабити, щоб маленькі іспанці могли "подихати свіжим повітрям".

Австрія не виключає, що влітку почне пускати до себе туристів з країн, які змогли взяти під контроль епідемію.

Уряд Італії підтвердив намір зняти частину обмежень з 4 травня, однак правила будуть відмінними у різних частинах країни.

Серед іншого, італійцям дозволять бігати на вулиці, молодь зможе відвідувати родичів у масках та в рукавичках, запрацюють нові правила користування громадським транспортом. Влітку також буде доступ до пляжів, але діятимуть заходи, що запобігають скупченню людей.

"Захищені" телеефіри і щоденники коронавірусу

На телеканалах у Чехії журналісти зобов’язані вести ефіри у захисті. Деякі використовують прозорі лицеві щітки, інші – працюють у звичайних масках, але тоді змушені звернутися до сурдоперекладу, бо люди з вадами слуху не бачать артикуляції ведучих.

Фото: Посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Twitter

Прем'єр-міністр Нової Зеландії закликала співгромадян вести щоденники, щоб фіксувати свої переміщення і відстежувати контакти:

"Представьте, просто попросити когось шість днів по тому пояснити кожен рух за певний період часу – це неймовірно важке завдання. Тому я би попросила новозеландців завести нову звичку, якої вони дотримуються в кінці дня".

У понеділок уряд країни має вирішити, чи слід послабити обмеження.

Світові зірки заспівали на підтримку людства. Боксер Усик передумав йти на Пасху до храму

Понад 100 всесвітньо відомих музикантів 18 квітня дали онлайн-концерт "Єдиний світ: вдома разом" на підтримку всіх, хто зараз бореться з коронавірусом.

Організаторами благодійної події стали є ВООЗ та рух Global Citizen у співпраці з Леді Гагою.

До концерту долучилися Аланіс Моріссетт, Андреа Бочеллі, Біллі Айліш, Елтон Джон, Пола Маккартні та багато інших.

Леді Гага назвала восьмигодинну акцію, яку транслювали у прямому ефірі, "листом любові до світу".

Боксер Олександр Усик, який раніше називав дурістю заборону ходити до храмів та закликав ігнорувати карантин, визнав свою помилку.

Він опублікував відео, в якому попросив своїх прихільників в пасхальні дні все-таки залишатися на самоізоляції.

"Друзі, давайте зберемося сьогодні, поставимо свічку і помолимося вдома, з родиною", – сказав скандальний боксер.